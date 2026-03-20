Чи вистачить грошей на зарплати військовим без допомоги ЄС: Зеленський пояснив

Володимир Зеленський

Україна розраховує отримати перший транш із погодженого пакета фінансової допомоги від Європейського Союзу вже у квітні 2026 року.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Так, главу держави запитали, на який період Україна має гарантоване фінансування критичних видатків (армія, соцвиплати) без рішення про надання кредиту ЄС, і в який момент почнуться затримки, якщо кошти не надійдуть Україні.

Зеленський відповів, що обговорював це питання з лідерами ЄС, зокрема з керівництвом Євроради та Єврокомісії. Президент зазначив, що налаштований оптимістично щодо розв’язання цієї ситуації, оскільки партнери мають знайти варіанти для часткового фінансування України.

«Ми чекаємо перший транш з цієї суми, про яку домовлялись, у квітні місяці 2026 року. Я вважаю, що у будь-якому випадку, навіть знаходячи альтернативні тимчасові кроки, ЄС повинен знайти вихід, так як мали узгодження всіма лідерами перед цим, в кінці 25-го року, щодо 90 мільярдів», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави підкреслив, що попри непевність із розблокуванням кредиту, попередні домовленості з усіма лідерами Євросоюзу дають підстави розраховувати на позитивний результат.

Кредит від ЄС для України — останні новини

Спроба європейських лідерів узгодити виділення Україні масштабного кредиту на суму 90 мільярдів євро завершилася гучним провалом через спільний демарш Угорщини та Словаччини.

Рішення прем’єра Угорщини блокувати гроші для України спричинило різку критику з боку інших лідерів ЄС. Зокрема, прем’єр Фінляндії зацькував Орбана, назвавши його зрадником.

У свою чергу Віктор Орбан теж зробив істеричну заяву та обізвав колег з ЄС «божевільними».

Проте як пообіцяла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Україна отримає 90 млрд євро від ЄС попри вето Орбана.