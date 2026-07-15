Чи залишиться Федоров в новому уряді? : Зеленський зустрінеться із очільником Міноборони

Володимир Зеленський та Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський 15 липня зустрінеться із керівництвом армії та міністром оборони України Михайлом Федоровим.

Про це сказав глава держави під час розмови із журналістами у середу, 15 липня.

«Другий пріоритет — це діалог між армією і Міністерством оборони, і вирішення проблем ТЦК, і закриття неба. І з цього у мене будуть сьогодні також розмови з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде у мене до засідання фракцій. Єдність — це наша велика сила», — сказав він.

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Зеленський наголосив, що у Міністерстві оборони та ЗСУ має бути «один погляд», щоб вирішувати важливі для суспільства питання.

«Ну і пріоритет також ОПК. ОПК наше направлено на захист нашого неба, і тільки небо, ми цим займаємося. Нам дуже треба швидко рухатись в одному напрямку, без будь-якої політики, в напрямку примушення Росії до закінчення війни. Принаймні до припинення вогню», — сказав він.

Глава держави додав, що під час зустрічі він почує пропозиції ймовірного нового прем’єра Сергія Корецького щодо призначень нових міністрів.

«Що стосується кандидатів, як я вам сказав, почуємо також про позиції Сергія, тому що це, особливо під час війни, командна робота, базуючись на діалозі з фракцією, також бачення майбутнього прем’єр-міністра і так далі, його презентації і роботи разом зі мною», — зауважив він.

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Конфлікт між Федоровим та українськими генералами — що відомо

Нагадаємо, напередодні видання The Economist повідомило про те, що між міністром оборони Михайлом Федоровим та командуванням ЗСУ виник конфлікт. Причиною, як називають журналісти, є реформи очільника Міноборони. Суперечка між ними виникла на одній із липневих військових нарад через закупівлю озброєння. Українські генерали звинуватили Федорова у «некомпетентності для планування війни» через брак військового досвіду.

Тим часом Зеленський вирішив повністю перезавантажити уряд України. 14 липня Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністерки. Відповідно, у відставку пішов увесь Кабмін.

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