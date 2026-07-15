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Чи залишиться Федоров в новому уряді? : Зеленський зустрінеться із очільником Міноборони
Зеленський наголосив, що у Міністерстві оборони та ЗСУ має бути «один погляд», щоб вирішувати важливі для суспільства питання.
Президент України Володимир Зеленський 15 липня зустрінеться із керівництвом армії та міністром оборони України Михайлом Федоровим.
Про це сказав глава держави під час розмови із журналістами у середу, 15 липня.
«Другий пріоритет — це діалог між армією і Міністерством оборони, і вирішення проблем ТЦК, і закриття неба. І з цього у мене будуть сьогодні також розмови з керівництвом нашої армії, а також з міністром оборони України. Все це буде у мене до засідання фракцій. Єдність — це наша велика сила», — сказав він.
Зеленський наголосив, що у Міністерстві оборони та ЗСУ має бути «один погляд», щоб вирішувати важливі для суспільства питання.
«Ну і пріоритет також ОПК. ОПК наше направлено на захист нашого неба, і тільки небо, ми цим займаємося. Нам дуже треба швидко рухатись в одному напрямку, без будь-якої політики, в напрямку примушення Росії до закінчення війни. Принаймні до припинення вогню», — сказав він.
Глава держави додав, що під час зустрічі він почує пропозиції ймовірного нового прем’єра Сергія Корецького щодо призначень нових міністрів.
«Що стосується кандидатів, як я вам сказав, почуємо також про позиції Сергія, тому що це, особливо під час війни, командна робота, базуючись на діалозі з фракцією, також бачення майбутнього прем’єр-міністра і так далі, його презентації і роботи разом зі мною», — зауважив він.
Конфлікт між Федоровим та українськими генералами — що відомо
Нагадаємо, напередодні видання The Economist повідомило про те, що між міністром оборони Михайлом Федоровим та командуванням ЗСУ виник конфлікт. Причиною, як називають журналісти, є реформи очільника Міноборони. Суперечка між ними виникла на одній із липневих військових нарад через закупівлю озброєння. Українські генерали звинуватили Федорова у «некомпетентності для планування війни» через брак військового досвіду.
Тим часом Зеленський вирішив повністю перезавантажити уряд України. 14 липня Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади прем’єр-міністерки. Відповідно, у відставку пішов увесь Кабмін.