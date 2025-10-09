ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Чи залишиться Україна без газу цієї зими: Зеленський відповів

Зеленський запевнив, що Україна має чіткий план дій на випадок ударів по газовій інфраструктурі

Росія посилии удари по газовій інфраструктурі. Проте Володимир Зеленський, що Україна має плани «А» і «Б» в зв’язку з цими атаками.

Про це він сказав у розмові з журналістами.

«Що стосується газової інфраструктури, на яку зараз сильний тиск російських атак. У нас є план „А“ і є план „Б“. У плані „Б“, якщо, наприклад, буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, — ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план „Б“. План „А“, коли ми більше використовуємо свій видобуток. У плані „Б“ розуміємо, де брати гроші, які необхідні», — пояснив глава держави.

Раніше президент Зеленський розповів, чи буде в Україні блекаут.

