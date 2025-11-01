Чи зараховується військова служба у трудовий стаж

Період служби зараховують до трудового стажу / © Getty Images

Період військової служби зараховується до трудового стажу, адже Міноборони та інші силові структури та відомства сплачують за строковиків та контрактників страхові внески.

Таким чином страховий стаж зараховується особам, які:

перебувають на строковій альтернативній (невійськовій) службі

на фронті

беруть участь у бойових діях

служать у воєнізованих формуваннях, аварійно-рятувальних підрозділах, створених відповідно до законодавства України

Це відноситься і до тих, хто служить в органах державної безпеки, внутрішніх справ і Національної поліції, незалежно від місця проходження служби.

У разі, якщо за період від 1 липня 2000 року до 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні відомості, необхідні для обчислення страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), працівникам поліції, страховий стаж обчислюється на підставі довідки про проходження військової служби та сплачених сум страхових внесків.

