Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
2 хв

Чи застосує Путін хімічну зброю проти України: експерт дав прогноз

Володимир Гаврилов пояснив, чим обернеться для Кремля хімічний терор проти українців.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Використання Росією хімічної зброї проти цивільного населення України є малоймовірним, оскільки такий крок призведе до фатальних наслідків для самого Кремля через активацію міжнародних санкційних та безпекових механізмів.

Таку думку висловив генерал-майор у запасі та ексзаступник міністра оборони Володимир Гаврилов в ефірі проєкту «Український фокус. Ранок», передає Еспресо.

За словами Гаврилова, Росія залишається підписантом Конвенції про заборону хімічної зброї. Порушення цього документа у форматі атаки на цивільних може стати для російського режиму точкою неповернення.

«Я думаю, що не буде застосування ніякої хімічної зброї, особливо проти цивільного населення. Порушення міжнародної конвенції для РФ — це елемент смерті, тому що в такому разі вмикається дуже багато зовнішніх додаткових механізмів», — наголосив експерт.

Він порівняв масштаб наслідків такої атаки із застосуванням ядерної зброї. Також зазначив, що удар у відповідь для Росії надійде не лише від України, а від світової спільноти.

Володимир Гаврилов також пояснив, чому використання хімічних речовин безпосередньо на фронті втратило сенс. Попри те, що окупанти раніше намагалися локально використовувати засоби для розгону демонстрацій, у сучасних реаліях це не дає переваг.

«У сучасній війні, коли мало людей взагалі присутні в зоні бойових дій, і ба більше, вони не сконцентровані в одних місцях, використання хімічної зброї є під великим питанням. А проти цивільного населення — це можна порівнювати тільки з ядерною зброєю. Я не думаю, що росіяни взагалі про це думають, тому що це варіант для них теж смертельний, але не від нас, а від інших», — додав Гаврилов.

Нагадаємо, раніше ми писали, у разі затяжної війни в Україні російський диктатор Володимир Путін може піти на використання хімічної зброї масового ураження.

Згідно з інформацією The Times, західні чиновники стурбовані, що хлорпікрін — це ще не весь російський арсенал. Кремлівський диктатор неодноразово погрожував ядерною зброєю, але зберігає мовчання щодо хімічної зброї.

Дата публікації
Кількість переглядів
234
