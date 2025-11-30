ТСН у соціальних мережах

Чи зайшли росіяни до Гуляйполя: у ЗСУ розповіли про запеклі бої на Запоріжжі

ЗСУ заблокували ворога під Гуляйполем — боїв у місті наразі немає.

Дмитро Гулійчук
У ЗСУ запевнили, що Гуляйполе тримає оборону, росіян поки зупинили.

Російські війська не зайшли в Гуляйполе Запорізької області і були зупинені на підходах до міста.

Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону «Єдині новини», який транслювала ТСН.

За його словми, ситуація на Запорізькому напрямку непроста, адже противник не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України. Проте Волошин запевнив, що в самому Гуляйполі росіян немає.

Гуляйполе на карті / © Deepstatemap

«Противник зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту. Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак. Тривають пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись в цей населений пункт. Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог в цей населений пункт не зайшов», — зазначив речник Сил оборони півдня.

За минулу добу на трьох південних запорізьких напрямках: Оріхівському, Гуляйпільському і Олександрівському — було майже 70 бойових зіткнень, а добу перед тим — 87.

«Це говорить про те, що ворог не зменшує своєї штурмової активності, проводить штурмові дії. В основному це малі групи піхоти в складі 3-5-7 осіб. Проте ворог на Олександрівському напрямку біля населеного пункту Вербове намагався штурмувати танками», — розповів він.

Також росіяни для штурмів активно використовують мотоцикли, особливо на Олександрівському напрямку. Водночас, через густий туман окупанти майже вдвічі зменшили застосування дронів на фронті.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) розповіли, що армія РФ намагається ізолювати Гуляйполе.

