Чи зберігається відстрочка, якщо не довчився і вступив знову: що вирішили у суді

Рішення суду / © УНІАН

Реклама

Повторний вступ на один і той самий освітній рівень після відрахування не позбавляє громадянина права на відстрочку від мобілізації, якщо попереднє навчання не завершилося отриманням диплома. Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Міністерства освіти і науки України та зобов’язав виправити помилку в реєстрі.

Про це йдеться в рішенні суду у справі № 420/6718/26, повідомляє «Судово-юридична газета».

Реклама

Суть спору: відрахування з вишу та позначка в ЄДЕБО

Історія розпочалася з того, що у 2018 році абітурієнт вступив на бакалаврат до Одеського національного морського університету, проте у 2020 році був відрахований, не пройшов курс і диплома не отримав.

Реклама

У 2025 році чоловік знову вступив на денну форму навчання заради рівня «бакалавр» до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Коли студент звернувся за довідкою з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) для оформлення відстрочки в ТЦК, у документі автоматично з’явилася позначка: «Ні, порушує послідовність».

У МОН свою позицію пояснювали тим, що чоловік вже навчався два роки на рівні бакалавра, тому повторне зарахування нібито є непослідовним.

Суд відхилив аргументи Міносвіти

Суд повністю відхилив аргументи МОН, спираючись на усталену практику Верховного Суду.

Головні тези судового рішення:

Реклама

Завершеність етапу підтверджується документом: Людина вважається такою, що здобула рівень освіти, лише після виконання освітньої програми та отримання диплома. Оскільки позивач не отримав диплом бакалавра, його останнім здобутим рівнем залишалася повна загальна середня освіта.

Навчання є послідовним: Вступ на бакалаврат після шкільного атестата є здобуттям вищого рівня освіти, навіть якщо раніше була невдала спроба навчатися.

Відповідальність МОН: Саме Міністерство освіти і науки як розпорядник ЄДЕБО має забезпечувати коректне формування довідок, а не перекладати провину на алгоритми системи чи навчальні заклади.

Що вирішив суд

Адміністративний позов студента задоволено у повному обсязі.

Одеський окружний адміністративний суд зобов’язав Міністерство освіти і науки України вилучити з ЄДЕБО запис «Ні, порушує» та внести коректне позначення «Так, не порушує», що поновлює законне право студента на відстрочку від мобілізації.

Крім того, з бюджетних асигнувань МОН на користь позивача стягнуто судовий збір.

Раныше ми писали про те, що у жовтні військовозобов’язані з чинною відстрочкою можуть втратити її за окремі порушення, зокрема багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад суму за три місяці, що передбачено постановою Кабміну №560. Якщо система не знаходить підтвердження відстрочки, вона скасовує її автоматично.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів