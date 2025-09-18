Чи збирається Путін бити по будівлі Верховної Ради: Костенко відповів

Роман Костенко

Реклама

Питання щодо удару по центру Києва, де розташовані будівлі уряду, не знімалося ніколи. Реальна можливість того, що ворог завдасть такого удару, завжди є.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат та полковник СБУ Роман Костенко.

Костенко неодноразово говорив про те, що РФ буде підіймати ставки. І ми усі побачили, що ворог все ж таки завдав удару по урядовій будівлі.

Реклама

«Він намагається відсовувати «червоні лінії», зокрема, НАТО, коли в одному напрямку працює і перейшов на інший фронт. Спочатку знищення політичної еліти. Це було вбивство Андрія Парубія. Була загроза вбивства деяких, зокрема, народних депутатів. Згодом він вже завдав удару по урядовій будівлі. Після того вже відправив дрони на польську територію. Він намагається у такий спосіб передавати сигнали, зокрема, і європейській спільноті, і європейським політикам, і політикам за океаном», — зазначив Костенко.

Тому, констатував він, загроза є. За словами Костенка, прості люди, які не надто знаються на політиці, на структурі державного управління, реагують дуже просто.

«Хто погані? Депутати. «Нехай туди прилетить ракета, на цьому всі питання знімуться. Жити одразу усім стане краще. Тому що у всьому винні народні депутати». Я думаю, що проблема набагато більша. Ми маємо розуміти, що якщо, не дай Боже, прилетить по будівлі парламенту під час засідання, крім того, що ми будемо мати мінімум 300 — 400 жертв, ми будемо мати дуже тяжкі наслідки, від яких держава може вже не реанімуватися», — наголосив Костенко.

Сьогодні це фактично єдиний в країні законодавчий орган, який може:

Реклама

запровадити і воєнний стан, і мобілізацію;

ухвалювати закони, які потрібно ухвалювати часто, щоб гнучко відповідати на реалії війни;

затвердити бюджет, який на 50% саме військовий, розуміючи важливість цього.

«І ще багато інших моментів навіть в дипломатичній, геополітичній площині. Якщо у демократичній країні не стає парламенту, її вже демократичною назвати не можна. Це факт», — сказав нардеп.

Наші вороги вважають нелегітимним нашого президента. Тоді питання досягнення перемир’я чи миру взагалі може не порушуватися. І ще багато до чого, до дуже тяжких наслідків це може призвести.

«Зараз є трансляції, у ефірі наживо все відбувається. Якщо захотіти випустити ракету, то це 2-3 хвилини. Питання, чи хтось взагалі встигне спуститися. Але питання в наступному. Я вважаю, що зараз, під час війни, парламент має проводити свої засідання в іншому місці. Це має бути укриття. Наші хлопці в окопах. Парламент — це має бути якесь підземелля, місце, яке спеціально обладнане. Це не для того, щоб зберегти життя Костенку або іншим персоналіям. Це питання виживання країни. Тут не залежить від прізвищ. Тут залежить від інституції, яку ми маємо зберегти», — каже Костенко.

І вже після завершення війни, додає він, ця інституція має вийти і проводити засідання вже в будівлі парламенту.

Реклама

«Показати, що війна там і воєнний стан закінчився. Я вважаю, це правильно. Це є сигналом, питанням збереження держави. Уряд, Офіс президента, усі мають бути захищені, бо це питання виживання. Тому мають бути ухвалені такі рішення. Те, що зараз відбувається — це гра на виживання країни. Прилетить чи не прилетить. Якщо Путіну потрібно буде, воно дуже швидко прилетить, і наслідки вже будуть незворотні», — зазначив він.

Нагадаємо, 7 вересня 2025 року Росія здійснила найпотужнішу повітряну атаку на Україну від початку війни, націлившись на Київ. Вночі було випущено 810 дронів і 13 ракет. Сили ППО знищили 751 дрон та 4 ракети.

Того дня Кабінет міністрів України в Києві вперше став ціллю РФ — будівля зазнала прямого удару. Внаслідок атаки сталася пожежа на даху та верхніх поверхах будівлі в Печерському районі.

У будівлю Кабміну влучила крилата ракета 9М727 комплексу «Іскандер-К» з бойовою частиною 450 кг.