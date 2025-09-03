Чи здатна ракета "Фламінго" знищити Кримський міст: відповідь експерта

Українська далекобійна ракета «Фламінго» / © ТСН

Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що нові українські ракети «Фламінго» цілком здатні знищити незаконно збудований росіянами Кримський міст. Проте він наголошує, що для такого завдання Україна має й інші «цікаві рішення». Хоча ракета «Фламінго» має достатній потенціал для такої атаки, її головне призначення все ж інше — ураження наземних і підземних цілей на великій дальності від місця запуску, що дозволяє виконувати конкретні стратегічні завдання.

Про це експерт розповів в інтерв’ю «Фабриці новин».

Ракета «Фламінго»: особливості та призначення

У відповідь на запитання про те, чи здатна «Фламінго», наприклад, у парі з «Довгими Нептунами» зруйнувати Керченський міст, Храпчинський зазначив, що теоретично це можливо. Він наголосив, що потрібно враховувати «похибки», які можуть виникнути у разі ураження цілі, але значна кількість вибухових елементів робить свою справу.

«Безумовно, треба дивитися розльот по цілі, є деякі там погрішності, які не дозволяють. Але за наявної кількості вибухових елементів це робить свою роботу», — розповів Анатолій Храпчинський.

Водночас експерт додав, що для ураження мосту існують й інші, «цікавіші рішення», наприклад, підводні засоби з аналогічним корисним бойовим навантаженням. Храпчинський підкреслив, що «Кесарю — кесареве», тобто для кожного завдання є відповідна зброя. На його думку, «Фламінго» більше підходить для завдавання стратегічних ударів по заводах чи підземних складах, де потрібен проникний удар, який руйнуватиме споруди зсередини.

Розвиток українських технологій

Храпчинський пояснив, що поява такої ракети є відповіддю на поточні потреби. Він зазначив, що більшість українського озброєння — це результат синергії роботи військових і приватних компаній, що дозволяє швидко знаходити рішення для конкретних завдань. Експерт також підкреслив, що Україна має багато розробок ще від часів Радянського Союзу, включно з робочою конструкторською документацією. На його переконання, якщо цю документацію оцифрувати і запропонувати приватним компаніям, вони зможуть осучаснити технології та надати якісні сучасні рішення.

«Так, зрозуміло, що треба адаптувати під сучасні технології, проте однаково я кажу про те, що у нас є фундаментальні знання, які дозволяють нам робити цікаві речі», — зазначив авіаційний експерт.

Цікавим фактом, який також свідчить про глибокі знання та вміння українських розробників, є їхня здатність створювати нові технології, які відповідають вимогам сучасної війни.

Нагадаємо, стратегічний аналітик і колишній підполковник Королівських ВПС Нідерландів вважає, що ракета «Фламінго» може стати серйозним аргументом у боротьбі з Росією. Її дальність становить 3000 км, а бойова частина важить до 1500 кг.