Чи здатна РФ до нового великого наступу: генерал армії України оцінив

Микола Маломуж / © УНІАН

Реклама

Російська армія намагається накопичити резерви для майбутього великого наступу, проте можливості Кремля для проведення стратегічних операцій залишаються під питанням.

Про це розповів Микола Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010), передає «Еспресо».

На його думку, у ворога сьогодні немає ресурсу для системних наступальних операцій.

Реклама

Маломуж нагадав недавні слова головкома Сирського, що Сили оборони щомісяця знищують приблизно 30-35 тисяч російських окупантів, в той час, як у РФ мобілізують 25 тисяч.

«Відповідно, різниця у 5-10 тисяч. І де їм набрати ще півмільйона для того, щоб провести заявлені наступальні операції? Для проведення Запорізької операції, як відволікаючої, противнику потрібно десь 120 тисяч особового складу та й для операції на Донеччині — приблизно 200-250 тисяч. Тобто треба ще 300 тисяч вояків, але ж підготовлених, бо ті, яких мобілізують чи набирають за контрактом, не мають відповідного досвіду. Та й у кількісному форматі вони не мають перспектив для формування нових бригад, дивізій і армій», — стверджує Микола Маломуж.

Крім того, він зауважив, що для великого наступу росіянам потрібна не лише жива сила, але і більша кількість бойових складових: дрони, ракетні системи, артилерійські ударні радіуси дій, всі системи забезпечень, включаючи РЕБ, зв’язок, адже окупанти зараз мають проблеми зі Starlink.

Маломуж стверджує, що РФ сьогодні не має ресурсів відновити високоінтелектуальну частину у ВПК, крім безпілотників. А російські заводи нібито не мають нових технологій.

Реклама

«А те, що росіяни отримують контрабандою, — дуже обмежена кількість, яку витрачають переважно на балістичні та крилаті ракети для уражень енергетичної інфраструктури України, частково — на фронті. Масовано таких сил та засобів у ворога немає. З Ірану поповнень вже немає. Північна Корея — обмежено. Тобто зовнішній вектор у багатьох ситуаціях перекритий, а внутрішній — не формує потужні технологічні рішення», — розмірковує генерал.

На його думку, для великої наступальної операції у російських окупантів перспектив нема.

«Будуть наступати на Покровську, Донецьку, а ми будемо завдавати ударів, наприклад, на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, аж до Криму», — підсумував Маломуж.

Раніше ТСН.ua з’ясовував, що відомо про весняний наступ росіян та до чого варто готуватися українцям.