Чи здатна РФ відрізати Україну від моря: капітан ВМС оцінив погрози з Кремля

Набережна в Одесі / © Associated Press

Російська Федерація наразі не має можливості відрізати Україну від Чорного моря ані з суходолу, ані з моря. Заяви Москви — лише заяви.

Про це розповів капітан 1-го рангу запасу, ексзаступник керівника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в ефірі “24 Каналу”.

“Усі найбоєздатніші кораблі Росії зараз перебувають у Новоросійську. Від початку війни вони втратили третину бойового ядра. Якщо якийсь апарат буде активізуватися — він стане ідеальною ціллю для наших дронів, які вже опанували майстерність морського бою. Вони фактично всі будуть знищені в північно-західній частині Чорного моря”, — наголосив Риженко.

Коментуючи удари України по російських танкерах, він пояснив, що йдеться не про тіньовий флот РФ, а про танкери з різних країн.

“Зараз глобалізація морської економіки така, що танкер може мати власника однієї країни, прапор другої, він може може мати оператора третьої країни, екіпаж четвертої і того, чий вантаж перевозять, пʼятої країни. Тобто багато країн може бути залучено. Тому в таких операціях треба мати дуже серйозну юридично-правову підтримку, мандат Силам безпеки. Думаю, тут треба попрацювати, тому що ми бачимо, що дійсно виникають питання у турецької сторони”, — додав Риженко.

Як повідомлялося, кілька днів тому диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Україні морською блокадою. Він заявив, що Росія готова розширити удари по українській морській інфраструктурі у відповідь на атаки по російських танкерах. За словами “фюрера”, загроза буде не лише для портів, а й для суден, які заходять до українських гаваней.