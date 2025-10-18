Чи здатна Україна перемогти у війні: відвертий прогноз ексголовкома армії Великої Британії

Війна в Україні / © ТСН.ua

Колишній головнокомандувач британської армії фельдмаршал Девід Річардс вважає, що Україна у війні проти Росії може досягнути щонайбільше «нічиєї».

Такий прогноз він зробив у коментарі виданню The Independent після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

«Моя інтуїція підказує, що найкраще, що може зробити Україна… найкраще, що вони можуть досягти, — це свого роду нічию», — сказав ексголовком армії Великої Британії.

Він наголосив, що Захід, який заохочував Україну боротися, не надав їй засобів для перемоги.

«На мою думку, вона не переможе», — сказав фельдмаршал Річардс, додавши, що в українців немає для цього достатньої сили.

За його словами, Україна могла б перемогти, якби втрутилися війська союзників, однак, на його думку, цього не станеться.

«Ми вирішили, що не будемо воювати, оскільки це не екзистенційне питання. Можете стверджувати, що ми ведемо якусь гібридну війну [з Росією], і я це абсолютно визнаю. Але це не те саме, що війна, в якій наші солдати гинуть у великій кількості», — пояснив Річардс.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія «мають зупинитися там, де зараз є», говорячи про лінію фронту. «Нехай обидва заявлять про Перемогу, хай Історія вирішує!» — написав він у своїй соцмережі.