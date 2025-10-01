ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Чи здатна Україна зробити блекаут у Москві: в Генштабі оцінили заяву Зеленського

Начальник Генштабу ЗСУ Гнатов запевнив, що Сили оборони здатні симетрично відповісти на російські атаки по енергетиці.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Чи можуть ЗСУ зробити блекаут у Москві

Чи можуть ЗСУ зробити блекаут у Москві / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, у відповідь на обстріли критичної інфраструктури Росією, Україна може влаштувати блекаут у Москві.

Чи мають ЗСУ чим бити по Москві, розповів начальник Генштабу ЗСУ, генерал-майор Андрій Гнатов в інтерв’ю «Укрінформу».

«Ну, дивіться, будь-яка дія противника, яка спрямована на те, щоб зашкодити нашій країні, буде отримувати симетричну відповідь. Абсолютно правильно все сказав президент, і ми знайдемо і можливості, знайдемо і зброю, і проведемо ці операції, вони (росіяни — Ред.) обов’язково зрозуміють, що таким чином вони не досягнуть переваги», — каже Гнатов.

Він запевнив, що будь-яка дія буде точно мати протидію. Також генерал заспокоїв, що в України «усе добре з будь-якою зброєю», в тому числі і далекобійною.

«Так, звісно, що є проблемні питання щодо кількості, яка потрібна для того, щоб отримати перевагу. Зрозуміло, що бойових літаків у противника зараз більше, але це не означає, що вони можуть за рахунок цього отримати перевагу, яка дала би їм шанси перемагати у війні. Точно така ж історія щодо решти зразків. У них більше ракет, наприклад, але ми по-іншому їх застосовуємо», — додав начальник Генштабу.

Раніше експерт Павло Нарожний розповів, як Україна може влаштувати блекаут у Росії власною зброєю.

