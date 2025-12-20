Чи зміниться ціна на пальне через удар по Одещині: Кулеба відповів

Одещина / © ДСНС

Атаки російських окупантів на транспортну інфраструктуру Одеської області призвели до значного ускладнення логістики, проте це не повинно позначитися на гаманцях водіїв.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба під час зустрічі із журналістами.

За його словами, уряд провів ґрунтовні переговори з ключовими гравцями ринку — операторами АЗС та перевізниками. Наразі частка ринку, яка постраждала від логістичних проблем, становить близько 40%. Попри це, фахівці не вбачають ризиків для здорожчання пального.

«Поки що ми не бачимо ніяких передумов, щоб це призвело до зростання ціни — ні роздрібної, ні оптової. Нам це підтверджують і перевізники, і оператори», — наголосив віцепрем’єр.

За словами Кулеби, атаки по інфраструктурі, зокрема по мосту, справді ускладнили логістичні процеси в Одеській області. Втім, це не створило критичної ситуації для постачання пального.

Держава зберігає альтернативні можливості доставки, зокрема залізничним транспортом.

Окрему увагу уряд приділив переналаштуванню маршрутів вантажного транспорту. Вантажівки, які нині перебувають у районі Ізмаїла, заїжджатимуть в Україну транзитом через територію Молдови.

«Усі перевізники розуміють реальність і досить адекватно її сприймають. Вони змінюватимуть логістику через інші країни та альтернативні шляхи, які ми пропонуємо в Одеській області», — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що вчора після атаки Росії по портовій інфраструктурі Одещини утворилися черги на АЗС. Це викликало ажіотаж серед водіїв, які почали масово заправляти автомобілі, побоюючись паливного дефіциту.