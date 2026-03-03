Чи зможе РФ вивести з ладу водопостачання в Україні: експерт оцінив запаси ракет у ворога

Путін готує нові удари по Україні / © ТСН

Російським окупантам значно складніше атакувати об’єкти водопостачання та каналізації, ніж енергетичну інфраструктуру. Для серйозного ураження таких систем ворогу може не вистачити точності дронів та запасів балістичних ракет.

Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Складність цілей для ворога

За словами експерта, специфіка об’єктів водоканалу полягає в їхній закритій конструкції. На відміну від трансформаторів чи відкритих розподільчих пристроїв, насосні станції та вузли водопостачання є менш вразливими для атак з повітря.

«Те, що стосується систем водопостачання, систем каналізації — це не відкриті споруди, це закриті споруди. І вразити точно ті насоси або станції значно складніше», — пояснив Криволап.

Дефіцит озброєння у ворога

Авіаційний експерт підкреслив, що для знищення подібних заглиблених об’єктів ворогу потрібна велика кількість точної зброї, якої у РФ зараз недостатньо:

Дрони: самими лише «шахедами» завдати критичної шкоди закритим станціям майже неможливо.

Балістика: для ефективного ураження захищених споруд потрібні балістичні ракети, проте їхній арсенал у загарбників обмежений.

На думку Криволапа, Росія наразі не має достатньої кількості балістики, щоб організувати системне та результативне знищення української системи водопостачання.

РФ готує нові масовані удари

Нагадаємо, 1 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує припиняти обстріли та готує нові атаки по українській інфраструктурі. За його словами, українська розвідка вже має відповідну інформацію щодо підготовки ворогом чергових ударів.

«Ми знаємо, що росіяни не збираються зупинятися з ударами. Це факт. Вони готують нові атаки по інфраструктурі. Розвідка дає відповідну інформацію», — наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що всі служби та підрозділи, які відповідають за захист країни, мають залишатися максимально зосередженими й надалі, так само, як і взимку під час масованих атак на енергетику.