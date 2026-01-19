Росія до весни не зможе запускати ракети з моря: у ВМС пояснили причину

Дмитро Плетенчук / © Дзеркало тижня. Україна

Через погіршення погодних умов в акваторіях Чорного та Азовського морів російські окупанти мають труднощі із використанням морських ракетоносіїв.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, сезон штормів, що триватиме до середини весни, робить пуски ракет надто ризикованими.

«Шторми три-чотири бали вже кілька днів тривають, застосування морських носіїв не відбувається. Не тому, що кораблі не можуть вийти, — вони можуть, а тому, що на такому морі, як правило, запускати ніхто не ризикує», — наголосив речник ВМС.

Додає, що при значному хвилюванні моря пуски «Калібрів» загрожують пошкодженням пускових установок або нештатним спрацюванням ракет. У ВМС зауважили, що основні сили Чорноморського флоту РФ базуються у Новоросійську. Географія цього пункту в поєднанні зі штормами створює серйозні навігаційні перешкоди для маневрування великих суден.

Плетенчук підтвердив, що наразі в бухтах тимчасово окупованого півострова Крим не залишилося жодної бойової одиниці ворожого флоту. Ситуацію для загарбників погіршує і зниження ефективності їхньої аеророзвідки. Через штормовий вітер та хмарність російська авіація працює значно менше, ніж зазвичай. Це і обмежує можливості РФ щодо коригування ударів та спостереження за акваторією.

Нагадаємо, Росія проводила розвідку для ударів, які можуть завдати шкоди українським атомним електростанціям.

Раніше в ГУР Міноборони повідомили, що Росія розглядає можливість завдання ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують функціонування атомних електростанцій.

До слова, Павло Лакійчук пояснив, чому Україна має зосередити удари на об’єктах, які наповнюють російський бюджет і підтримують експорт.