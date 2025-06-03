Чи зможе Росія перезапустити Запорізьку АЕС: прогноз гендиректора МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі / © Associated Press

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Умови для перезапуску окупованої Росією Запорізької атомної електростанції в Україні наразі відсутні через брак води для охолодження та відсутність стабільного електропостачання.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв’ю агентству Reuters у Києві у вівторок, 3 червня.

За словами Гроссі, для перезапуску ЗАЕС, яка наразі зупинена, доведеться відкачувати воду з Дніпра. Росіяни ніколи не приховували свого бажання перезапустити атомну станцію, але зробити це найближчим часом вони не зможуть.

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«Ми не перебуваємо в ситуації, коли перезапуск станції неминучий. Це далеко не так, потрібно деякий час, перш ніж це стане можливим», — пояснив глава МАГАТЕ.

Він додав, що перед повторним запуском необхідно буде ретельно перевірити обладнання станції, яка не працювала три роки.

Україна заявила, що спроба російських фахівців перезапустити завод буде небезпечною, оскільки вони не є сертифікованими для експлуатації Запорізької АЕС. Водночас, Гроссі вважає, що російські фахівці з ядерної енергетики здатні здійснити перезапуск, і що питання сертифікації носить швидше політичний, а не технічний характер.

Україна також висловила протест через те, що місія спостерігачів МАГАТЕ відвідала АЕС через окуповану Росією територію. Гроссі відповів, що таке рішення було прийняте з міркувань безпеки для співробітників місії, і що наразі він не має необхідних гарантій від російської сторони для безпечного транзиту персоналу МАГАТЕ через лінію фронту на територію, контрольовану Україною, як це вже робилося кілька разів раніше.

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Нагадаємо, у новому звіті Greenpeace йдеться, що Росія розпочала масштабне будівництво електромереж на окупованому південному сході України. Аналітики вважають, що РФ, ймовірно, хоче перезапустити окуповану ЗАЕС та підключити її до власної енергосистеми.