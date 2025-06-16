Чи зможе Україна обійтися без мобілізації 18-річних: експерт WР оцінив сили

Мобілізація молоді / © ТСН

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Українці стикаються з дедалі гострішою нестачею особового складу на фронті, не мобілізовуючи молодь віком від 18 до 25 років.

Таку думку висловив колумніст Washington Post Девід Ігнатіус у своїй колонці, відповідаючи на запитання читачів.

Він зауважив, що українська влада каже, що хоче зберегти молоде покоління для майбутнього життя та добробуту своєї країни, тому не мобілізує молодь.

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Ігнатіус розповів, що коли минулого місяця запитав українських чиновників у Києві, що вони роблять щодо проблеми робочої сили, вони відповіли:

А) вища оплата праці та пільги, як-от «закон про військовослужбовців» в американському стилі для молодих добровольців;

Б) кращі способи зберегти життя людей на фронті, особливо шляхом використання безпілотників;

В) переміщення більшої кількості військ армії на фронт з «тилових» місць.

«Оскільки війна триватиме до 2026 року, я боюся, що цих заходів може бути недостатньо, і Україні, можливо, доведеться глибше зануритися в покоління, яке вона хотіла захистити. Така жахлива війна», — підсумував аналітик.

Раніше Девід Ігнатіус пояснив, чому США не підтримують Україну так, як Ізраїль.

Також він прокоментував, чи зменшить атака на Іран постачання «Шахедів» до Росії.

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