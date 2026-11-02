Чи зможе Україна відвідати військовополонених у РФ: Лубінець відповів

Дмитро Лубінець / © ТСН

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Спільні відвідування полонених в Україні та Росії можливі в майбутньому, але для цього потрібні домовленості обох країн і готовність українського суспільства.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спеціальної пресконференції за підсумками місії.

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Посадовець зазначив, що після досвіду в Олешках не виключає появи нових форматів взаємодії.

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«Чи в майбутньому я допускаю механізм відвідування українських громадян в місцях несвободи на території РФ разом із російською стороною? Ну після Олешків я нічому не здивуюсь. Можливо, у майбутньому це буде», — заявив Дмитро Лубінець.

Водночас омбудсман підкреслив, що це можливе лише за домовленістю обох сторін. Якщо російська сторона дасть доступ до українців, Україна автоматично повинна буде надати таку ж можливість омбудсману РФ.

Крім того, за словами омбудсмана, ключовим фактором для втілення такої ініціативи залишається сприйняття цієї ідеї всередині країни.

«Заодно подивимось суспільну реакцію: чи готове українське суспільство до того, що спільно два омбудсмани, спочатку відвідали громадян України на території РФ, а потім вдвох відвідали громадян Російської Федерації в Україні? Я потенційно до цього готовий», — підсумував посадовець.

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Нагадаємо, українські сили успішно завершили безпрецедентну гуманітарну місію з порятунку цивільних із окупованих Олешків завдяки міжнародній координації та спільній роботі держструктур.

Варто зауважити, що ще 23 жовтня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернули 270 осіб. Серед звільнених, зокрема, є бійці, яких вважали загиблими внаслідок теракту в Оленівці.

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