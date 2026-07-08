Patriot / © соцмережі

Реклама

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним «Флеш» позитивно оцінив перспективи налагодження в Україні виробництва ракет-перехоплювачів для американських систем протиповітряної оборони Patriot після заяви президента США Дональда Трампа про готовність надати українським виробникам відповідну ліцензію.

Про це він написав у соцмережах.

За словами Бескрестнова, українська оборонна промисловість має необхідний потенціал для освоєння такого виробництва.

Реклама

«Я розбирав ракети PAC від „Патріот“ (після відстрілу). Бачив, з чого і як вони зібрані, і можу з упевненістю сказати, що ми зможемо налагодити їхнє виробництво за ліцензією США», — написав радник міністра оборони.

Він також назвав можливе розгортання такого виробництва надзвичайно важливим кроком для посилення української протиповітряної оборони.

«Найкраща новина. Головне, щоб процес розпочався якомога швидше», — наголосив Бескрестнов.

Раніше президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Сполучені Штати готові надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Реклама

Американський лідер зазначив, що технологія їхнього виробництва є доволі складною, однак висловив упевненість, що українські виробники зможуть успішно освоїти її.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні терміново потрібні ракети для систем ППО Patriot, тому що Росія намагається зламати опір постійними ударами балістики.

Новини партнерів