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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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285
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Чи зможе Європа забезпечити Україні таку допомогу, яку надали США: відповідь Єрмака

Наразі це неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © t.me/ermaka2022

Європа не зможе надати Україні таку допомогу, яку надала Америка. Ні в короткостроковій, ні в середньостроковій перспективі.

Про це сказав голова ОПУ Андрій Єрмак в інтерв’ю для Corriere della Sera.

“Ми бачимо, що європейці озброюються з такою швидкістю, про яку ще зовсім недавно було неможливо уявити. Ми все одно озброюємося. Наша військова промисловість сьогодні в авангарді. Росіяни прагнуть розділити нас, і ми повинні залишатися єдиними. Європа – наш дім, і ми повинні захищати його разом”, — наголосив він.

Раніше в Офісі президента сказали, що Україна не готова поступитися територіями, окупованими росіянами, в обмін на певний і безпечний мир. За словами голови відомства Андрія Єрмака, це — червона лінія.

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