Чи зможуть іноземці закрити демографічну прірву в Україні: експерт оцінив

Експерт прокоментував, чи можливий масовий приїзд іноземних мігрантів до України.

Дмитро Гулійчук
Робітники з Бангладешу та Індії: чи буде масовий наплив мігрантів до України – експерт відповів

В обласних центрах України вже з’являються іноземні робітники, переважно з Індії і Бангладеш. Зокрема, про це повідомила влада Черкас та Івано-Франківська.

Чи можливий масовий приїзд іноземних мігрантів до України, розповів експерт з міграційної політики та доктор економічних наук Андрій Гайдуцький, передає «Київ 24».

За його словами, залучити іноземця на роботу в Україні є досить дорого. Оформлення дозволів коштує 20–30 тис. грн, і лише після цього людина може приїхати. Для порівняння, у Польщі спершу працевлаштовують, а вже потім оформлюють дозвільні документи — і вони коштують значно дешевше, ніж в Україні. Тоді як зарплати у Польщі на порядок вищі.

На думку експерта Україна запізнилася з імміграційною політикою і мала зайнятися нею ще у 1990-х роках, коли кількість тих, хто виїхав, почала значно збільшуватися.

«У нас два демографічні дисбаланси: смертність перевищує народжуваність на 300 тисяч на рік. Другий дисбалан — мінус 400 тисяч через міграцію. У підсумку — щорічний дефіцит близько 700 тисяч людей. Ось орієнтовна відповідь, скільки людей нам потрібно, щоб просто підтримувати кількість населення в Україні», — зазначає Гайдуцький.

Він уточнив, що коли ми говоримо про іноземних працівників, то йдеться про працездатне населення, яке має працювати, платити податки і підтримувати економіку.

Раніше економіст розповів, скільки готові платити мігрантам з Азії та Африки в Україні.

