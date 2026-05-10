Чи зможуть медсестри оформлювати направлення: МОЗ пояснило нові правила в ЕСОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я прокоментували інформацію, яка поширювалася у медіа щодо нібито змін у роботі медичних сестер та братів в електронній системі охорони здоров’я. У відомстві заявили, що повідомлення про те, що від 20 травня медсестри більше не зможуть оформлювати направлення, є некоректним, а правила щодо створення електронних направлень залишаються незмінними.

У МОЗ пояснили, що уточнення технічних вимог в ЕСОЗ пов’язане передусім із кібербезпекою. У відомстві наголосили, що через постійні кібератаки на державні системи захист даних є одним із пріоритетів, зокрема у сфері охорони здоров’я. За інформацією Національної команди реагування на кіберінциденти CERT-UA, останніми місяцями зросла кількість кібератак саме на медичні заклади.

У міністерстві наголосили, що медичні дані є чутливою інформацією, тому доступ до них має бути персоналізованим і контрольованим. Усі користувачі електронної системи охорони здоров’я мають працювати під власними обліковими записами та несуть персональну відповідальність за свої дії в системі — зокрема за створення, перегляд або зміну документів.

У МОЗ окремо підкреслили, що право формувати електронні направлення від самого запуску системи мають виключно лікарі первинної та спеціалізованої медичної допомоги. Саме лікар, після оцінки стану пацієнта та медичних показань, ухвалює рішення щодо призначення процедур, обстежень або лікарських засобів.

Водночас медичні сестри та брати й надалі можуть працювати у медичних інформаційних системах під власними акаунтами. Вони мають право допомагати лікарю, формуючи проєкти документів для подальшого підпису, а також вести облік медичних послуг, які виконують за призначенням лікаря.

У міністерстві зазначили, що практика, коли працівники користувалися обліковим записом лікаря або його кваліфікованим електронним підписом, є прямим порушенням законодавства.

Також у МОЗ нагадали, що нормативно визначено випадки, коли пацієнт може звернутися до медзакладу без направлення та отримати послуги безоплатно. Направлення також не потрібне у випадках надання екстреної медичної допомоги.

Серед змін, які впроваджуються в ЕСОЗ для посилення кіберзахисту, — двофакторна автентифікація, контроль кількості активних сесій та захист від несанкціонованого доступу. Зокрема, якщо працівник входить у систему з нового пристрою, попередній сеанс автоматично завершується. Крім того, після п’яти невдалих спроб введення пароля доступ до системи блокується на п’ять хвилин.

У МОЗ зазначили, що молодші спеціалісти з медичною освітою можуть працювати з медичними подіями, зокрема створювати та вести епізоди з типом «Профілактика» і взаємодії типу «Інтервенція». Також вони можуть переглядати записи про стан або діагноз пацієнта, створювати записи про стан пацієнта за визначеним переліком кодів, а також створювати й переглядати раніше внесені спостереження.

Крім цього, медичні сестри та брати мають змогу реєструвати проведені маніпуляції та формувати діагностичні звіти. В ЕСОЗ вони також можуть працювати з е-рецептами — переглядати створені рецепти, статус їх погашення, повторно надсилати SMS із номером рецепта та друкувати інформаційні довідки до нього.

Окремо у МОЗ наголосили, що медсестри та медбрати можуть фіксувати дані про щеплення, призначене лікарем, а також виконувати електронні направлення у межах своєї компетенції. Також вони можуть самостійно реєструвати та оновлювати дані пацієнтів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від 20 травня медичні інформаційні системи працюватимуть за принципом «один акаунт — одна людина». Експерти підкреслювали, що через це медсестри більше не зможуть користуватися спільним із лікарем доступом для оформлення направлень без прийому пацієнта у сімейного лікаря.

