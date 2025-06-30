Наступ РФ на Суми: чи вдасться окупантам дійти до міста

Суми. / © Associated Press

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Наразі Сумська область сильно потерпає від російських обстрілів. Лінія бойового зіткнення в регіоні наразі становить близько 45 кілометрів. Втім, РФ не вдасться окупувати Суми.

Про це заявив заступник голови Сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич в інтерв’ю УНІАН.

З його слів, найбільше обстрілюють прикордонні громади Сумського та Шосткинського районів. Також бої тривають у Юнаківці. Чиновник наголошує, що російсько-українська війна на території Сумщини переростає в технологічну із застосуванням дальніх засобів ураження і зміщенням акцентів на БпЛА.

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Водночас FPV-дрони до міста Суми не долітають. Ба більше - військові вживають заходів, щоб не долітали в майбутньому.

Протяжність лінії бойового зіткнення в Сумському районі зараз становить до 45 кілометрів.

"Ймовірність окупації Сум, про яку багато говорили, виключена. Сили оборони України цього не допустять. І я також упевнений, що практично у всіх містян такі настрої, люди не піддаються паніці", - наголосив заступник голови Сумської ОВА.

Як повідомлялося, за даними ЗМІ, росіяни намагаються обстрілювати Суми зі ствольної артилерії. Зокрема, про це свідчить недавній удар, ймовірно, із гармати “Гіацинт” по селу Піщане, розташованому за кілометр від обласного центру.

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Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ успішно зупинили просування російської армії у прикордонних районах Сумської області. Лінію фронту, наголосив він, вдалось стабілізувати.

Дата публікації 07:28, 18.06.25 Кількість переглядів 5806 Наступ на Дніпропетровщину: що відбувається на фронті насправді? Зізнання бійців!