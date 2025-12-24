Чи зможуть ЗСУ й надалі стримувати наступ РФ: Муженко зробив тривожний прогноз

Віктор Муженко / © ТСН.ua

Основним завданням Сил оборони України на 2026 рік стане стримування наступу російських військ. Проте для успішної оборони та проведення контрнаступальних операцій армії критично бракує навчених резервів і технічного оснащення.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив ексначальник Генерального штабу ЗСУ (2014–2019 рр.) Віктор Муженко.

За його словами, саме питання поповнення резервів є ключовим для підтримання боєздатності військ. Муженко наголосив, що влада має ухвалити складні рішення, які може бути непросто пояснити суспільству.

«У нас, на мою думку, є ще можливість за умови створення резервів провести й низку успішних операцій. Але для цього потрібно ухвалити відповідні рішення і, можливо, вони будуть не зовсім легкі для того, щоб пояснювати їх нашому суспільству. Йдеться про мобілізацію, яка на сьогодні є, мабуть, найбільшою проблемою щодо підтримання здатності ЗСУ, Сил оборони України у стримуванні агресивних дій, наступу російських окупантів», — зазначив Муженко.

Крім людського ресурсу, ексголовнокомандувач звернув увагу на недостатнє забезпечення військ елементарним транспортом. Він підкреслив, що ситуації, коли бійці змушені просити пікапи через соцмережі, є неприпустимими для успішного планування операцій.

«Тут виникає питання, наскільки ми зможемо забезпечити. Тоді дійсно можна вести мову про якісь успішні операції. Тоді можна вести мову і про стримування противника», — зазначив він.

Серед інших гострих проблем армії Муженко виділив: випадки самовільного залишення частин (СЗЧ), низький морально-психологічний стан у деяких підрозділах і кадрові та організаційні прорахунки.

Нагадаємо, в Україні спростять процедуру звільнення від кримінальної відповідальності військових. Йдеться про тих, хто самовільно залишив частину, але повернувся і продовжив службу.

Міноборони після консультацій з керівництвом профільних комітетів заявило про необхідність виключення з законопроєкту №13452, який викликав суспільний резонанс, положень про посилення відповідальності військових за непокору.

Раніше Максим Жорін заявляв, що ключовим фактором запобігання СЗЧ має бути високий рівень довіри до командира та здоровий внутрішній клімат у підрозділі.