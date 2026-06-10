Чи змусять українських чоловіків виїхати з ЄС: МЗС зробило заяву щодо біженців

Українці в ЄС / © ТСН

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Україна зацікавлена у поверненні своїх громадян з Євросоюзу, але для цього потрібні належні безпекові умови в країні. Київ веде переговори з Єврокомісією щодо програм добровільного повернення українців, однак виступає за збереження чинного рівня тимчасового захисту для тих, хто законно перебуває за кордоном.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий розповів на брифінгу 10 червня.

Тихий відповів на запитання про те, чи бере Україна участь у підготовці Європейською комісією змін до механізму тимчасового захисту українців у країнах ЄС, зокрема в контексті пропозицій щодо можливого виключення з нього чоловіків призовного віку.

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«Україна, звісно, зацікавлена в добровільному поверненні громадян України. Чоловіків, жінок — різних громадян. Бо звісно, ми розуміємо, що мільйони українців за кордоном. Для нас, як для держави, це — колосальний виклик. Розуміємо також, що питання повернення людей — це, зокрема, і питання створення безпекових умов в Україні», — висловився речник МЗС.

За його словами, для повернення людей важливими є не лише загальні безпекові умови, а й створення необхідної інфраструктури для сімей. Як приклад Тихий навів Запоріжжя, де розбудова мережі підземних шкіл сприяла поверненню окремих родин.

Переговори України з ЄС про повернення громадян

Представник МЗС також зазначив, що від початку повномасштабної війни Україна веде переговори насамперед із Єврокомісією щодо можливих програм, які могли б стимулювати добровільне повернення громадян додому.

«Я хочу окремо наголосити, бо було дуже багато спекуляцій на цю тему, про якісь виплати Україною українцям за кордоном для їхнього повернення. Це придумали якісь блогери і коментатори, посилаючись на якісь вигадані цитати, зокрема міністра Андрія Сибіги», — наголосив Тихий.

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Він пояснив, що раніше у Верховній Раді міністра закордонних справ Андрія Сибігу запитували про механізми повернення українців. Тоді очільник МЗС заявив, що окремі іноземні уряди, зокрема Швейцарії, розглядають можливість фінансово підтримати громадян України, які самостійно ухвалять рішення повернутися додому. Йдеться про кошти з бюджетів цих держав.

«Іноземний уряд зі свого бюджету ті самі кошти може виплатити людині, яка вирішує повернутися в Україну. Таким чином вони, звісно, економлять кошти собі і стимулюють повернення людей до України», — пояснив Тихий, додавши, що подібні програми вже діють у Швейцарії та можуть запроваджуватися й в інших країнах.

Водночас він закликав не поширювати недостовірну інформацію про нібито виплати з боку України за повернення громадян, підкресливши, що таких заяв офіційний Київ не робив.

«Те, що стосується перебування наших людей, які там (у ЄС — ред.) перебувають на законних підставах, то Україна виступає за те, щоб зберігався рівень захисту наших людей, правомірно, який існує для того, щоб вони були захищені», — сказав Тихий.

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Українські чоловіки можуть втратити захист в ЄС — що про це відомо

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація про те, що низка країн ЄС, зокрема Німеччина та Австрія, розглядають можливість перегляду правил надання тимчасового захисту українським чоловікам призовного віку. Йдеться про те, щоб чоловіки віком від 23 до 60 років, які вперше в’їжджатимуть до країн ЄС, не отримували автоматично статус тимчасового захисту, а проходили стандартну процедуру індивідуального розгляду заяв на притулок. Такий підхід окремі держави пояснюють необхідністю врахування потреб України у мобілізаційному ресурсі.

Остаточного рішення ще немає. Воно залежатиме від майбутніх пропозицій Єврокомісії щодо подальшого застосування директиви про тимчасовий захист у разі масового напливу біженців.

За словами єврокомісара Магнуса Бруннера, ЄС планує подовжити тимчасовий захист для українців до 2028 року. Він підтвердив, що під час обговорень розглядають можливість виключити з-під дії механізму чоловіків віком 23– 60 років, про що просить українська влада.

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