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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Чи знає Зеленський про скандали з ТЦК?: Лубінець відповів

Президент Володимир Зеленський особисто знає про скандали навколо «бусифікації», заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
1 коментар
Лубінець розповів, чи знає Зеленський про свавілля ТЦК

Лубінець розповів, чи знає Зеленський про свавілля ТЦК / © Associated Press

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що президенту Володимирові Зеленському відомо про скандали з ТЦК.

Про це омбудсмен сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Президент ніколи не підтримував такий підхід, як бусифікації. Це я точно можу вам сказати», — сказав Лубінець на відповідь, чи знає Зеленський про проблему ТЦК.

На питання ведучої Власти Лазур, чи доводить омбудсмен до президента інформацію, що працівники ТЦК «ходять без розпізнавальних знаків, в балаклавах», «що фіксуються смерті внаслідок їхніх дій», Лубінець відповів так:

«Коли в мене була окрема зустріч по проблематиці захисту прав людини в секторі безпеки та оборони, це окремо я доводив. Президент відреагував. Негативно… На мій погляд, він це чує, він на це реагує. І зараз українське суспільство це побачило у вигляді ефективних дій органів правопорядку. Коли Нацполіції проводить одночасно більше 40 оперативних слідчих дій, обшуків на території всієї країни — це не реакція?».

Лубінець запевнив, що президенту Зеленському відомо про цю проблематику, тому міністру оборони Федорову дане доручення «максимально швидко навести порядок в мобілізації, щоб припинилися порушення прав людини».

Раніше Дмитро Лубінець розповів про тисячі скарг на ТЦК та трагічний інцидент у Дніпрі, де чоловік помер після затримання невідомими у балаклавах.

Коментарі (1)
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anz2348
16:54, 2026.06.10
Ця проблематика вже 3 роки! Значить президент не справляється, адже є головнокомандувачем і з його згоди все робилося і робиться. Ви реально думаєте, що Ва...
Дата публікації
Кількість переглядів
183
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