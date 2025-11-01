Чи зникли маніпуляції з відстрочками в аспірантурі: у МОН відповіли

Цьогоріч до вишів вступило більше молоді, ніж торік / © ТСН.ua

Реклама

У Міністерстві освіти і науки наголосили, що навчання в університеті чи аспірантурі не може бути підставою для ухилення від мобілізації, а всі випадки зловживань ретельно перевіряють.

Про це «РБК-Україна» повідомив заступник міністра з вищої освіти Микола Трофименко.

«Ми можемо констатувати, що цього року на 70% впала частка чоловіків старше 25 років загалом: цифри по кількості вступників вирівнялися. Там, де освіта розглядалася як спосіб уникнути від мобілізації, показники повернулися до „звичайних“, які були до повномасштабного вторгнення РФ. І ми можемо сказати, що цього року аспірантура перестала бути способом ухилення від мобілізації», — сказв він.

Реклама

«Хто сприймає це як можливість уникнути мобілізації і навчався фіктивно — ми це відслідковуємо і дуже сваримо керівників закладів. Також цими питаннями далі займаються наша Державна служба якості освіти і правоохоронні органи», — додав він.

Раніше повідомлялося, що ТЦК радить оформлювати відстрочку онлайн через «Резерв+» від 1 листопада, щоб уникнути черг у ЦНАПах. Безпосереднє подання документів до ТЦК більше не здійснюється.