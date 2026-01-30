Чи зникне світло через –20: енергетик пояснив, що гірше за сильні морози

Морози в Україні

Найближчими днями синоптики прогнозують в Україні суттєве похолодання. У багатьох регіонах температура повітря може опуститися нижче позначки –20 градусів. На тлі цих прогнозів зростає занепокоєння громадян щодо можливого погіршення ситуації з електропостачанням. Однак фахівець запевняє: морози — не найстрашніше, що може статися з енергосистемою.

Про це розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев для Telegraf.

За словами фахівця, головну небезпеку для стабільності енергопостачання становлять не позначки на термометрі, а специфічні погодні явища, які часто супроводжують перепади температур.

До факторів підвищеного ризику належать:

налипання мокрого снігу;

хуртовини та шквальний вітер;

обледеніння дротів;

крижаний дощ.

Саме ці явища, а не «сухий» мороз, здатні спричинити фізичні пошкодження ліній електропередач, обриви дротів та масштабні аварії.

«Налипання мокрого снігу, хуртовина, обледеніння або крижаний дощ — вони набагато шкідливіші для системи, ніж низька температура», — наголосив Геннадій Рябцев.

Як доказ, експерт навів поточну ситуацію: коли температура коливалася близько нуля, через негоду та налипання снігу було знеструмлено сотні населених пунктів. Натомість у періоди сильних, але сухих морозів масових аварійних відключень через погодні умови зафіксовано не було.

На що впливає мороз

Водночас низька температура все ж має опосередкований вплив на енергетику. Геннадій Рябцев пояснив, що сильні морози можуть ускладнювати роботу ремонтних бригад.

У морозну погоду значно збільшується тривалість проведення відновлювальних робіт. Те, що за нормальних умов можна полагодити за кілька годин, на сильному холоді може зайняти значно більше часу.

Нагадаємо, членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька заявила, що українцям не варто очікувати зникнення графіків відключень світла з настанням весни чи літа.

За її словами, обмеження в електропостачанні можуть зберігатися щонайменше протягом року, а за несприятливих умов — і довше. Ключовими чинниками залишаються темпи відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, інтенсивність ворожих атак та швидкість розвитку децентралізованої генерації.