Чи зникнуть обмеження світла найближчим часом: у Міністерстві енергетики дали чітку відповідь

Попри цілодобову роботу енергетиків, скасувати графіки відключень світла в Україні наразі неможливо. Головна причина — щоденні російські атаки на енергооб’єкти та зниження пропускної здатності мереж.

Про це під час брифінгу 18 грудня заявив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

Водночас уряд готує рішення, яке дозволить вивільнити додаткову потужність для побутових споживачів.

Наслідки атак і поточний стан системи

Цієї ночі ворог завдав ударів по Миколаївській, Запорізькій, Черкаській, Сумській і Дніпропетровській областях, через що понад 180 тисяч споживачів тимчасово залишилися без світла.

Хоча енергетики оперативно заживили більшість із них, ситуація в окремих регіонах залишається складною. Зокрема, на Одещині через наслідки попередніх масованих обстрілів досі знеструмлені понад 12 тисяч домогосподарств, де відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі.

Нові резерви та розвиток генерації

Для полегшення ситуації Міненерго ініціювало перегляд переліку об’єктів, які не є критичними. Їх переведуть на загальні графіки відключень, що дозволить перерозподілити додаткові 800 МВт електричної потужності на користь звичайних споживачів.

Крім того, до кінця року очікується запуск додаткових 300 МВт розподіленої генерації.

Важливий внесок роблять також бізнес і приватний сектор: на сьогодні в Україні вже встановлено сонячні електростанції загальною потужністю близько 1 ГВт, а держава продовжує підтримувати такі ініціативи через пільгові кредити.

Нагадаємо, енергетичний експерт Михайло Гончар попередив про неминуче ускладнення ситуації в енергосистемі з настанням холодів через зростання споживання і критичні пошкодження високовольтних трансформаторів. Окрім ударів по ТЕЦ, експерт також прогнозує можливі атаки ворога на водоканали, залізницю та транспортну інфраструктуру.