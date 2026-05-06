Чи знизять мобілізаційний вік: у Раді зробили заяву про можливі зміни

Чи знизять мобілізаційний вік

Наразі у Верховної Ради немає планів знижувати мобілізаційний вік в Україні. Утім, якщо Росія проведе масштабну мобілізацію, то обставини, найімовірніше, зміняться.

Про це повідомив народний депутат України Руслан Горбенко для Telegraf.

Знижувати мобілізаційний вік в Україні не планують

За словами Горбенка, ТЦК призиває приблизно 20–30 тисяч людей на місяць. З них ефективно використовувати у війську можна лише половину. Для продовження відсічі ворогу необхідно ще як мінімум 100 тисяч ефективних бійців.

Це мають бути молоді військові, які вміють працювати з сучасними системами.

«Ми точно повинні повністю реформувати підхід у війську. Коли ми реформуємо цей підхід, озброїмо військо сучасними дронами та НРК, то точно будемо розуміти, а хто ж потрібен у війську. Відверто кажучи, молодь, яка може керувати НРК, як у PlayStation за 500 кілометрів від лінії фронту», — заявив народний депутат.

Попри те, що в Україні поки не планують знижувати мобілізаційний вік, депутат повідомив, що для молоді 18–22 років, які планують виїздити за кордон, можуть запровадити обов’язкове проходження БЗВП перед виїздом.

За словами депутата, під час проходження БЗВП рекрутери та психологи будуть визначати, «хто точно не хоче працювати за 1000 євро в Польщі», і пропонуватимуть «безпечні» посади у війську. Наприклад, посади операторів дронів та наземних роботизованих комплексів.

Чи будуть знижувати мобілізаційний вік: думка адвоката

Нагадаємо, через тривалу війну та виїзд значної частини громадян за кордон Україна стикається з критичним браком людського ресурсу. На тлі цієї ситуації народні депутати розглядають можливість подальшого зниження віку призову до війська.

Як повідомив адвокат Сергій Старенький, проблема дефіциту кадрів стоїть дуже гостро, оскільки значна частина військовозобов’язаних чоловіків уже залишила країну різними шляхами.

За словами експерта, у парламенті наразі обговорюють ініціативу щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 23 років. Окрім цього, розглядається варіант введення нових обмежень на виїзд за кордон для молоді віком до 22 років. Поки що ці пропозиції перебувають на стадії дискусії.

