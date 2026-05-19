Чи знизять мобілізаційний вік в Україні: в ОП дали чітку відповідь

В Україні подовжено воєнний стан і мобілізацію, а Міністерство оборони готує комплексну реформу Сил оборони. Втім, навіть з огляду на це в країні не планують знижувати мобілізаційний вік.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю «24 Каналу».

Окрім того, найближчим часом влада не збирається обмежувати виїзд за кордон 18-22 річним чоловікам.

«Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон не розглядається», наголосив Паліса.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, коли таке рішення все ж таки можуть розглядати, представник ОП допустив, що за певних обставин це питання можуть підняти. Втім, наразі це виключено.

«Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків», — заявив Павло Паліса.

Зниження мобілізаційного віку — що відомо

Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що наразі залучення до служби чоловіків 18–25 років не планують. З його слів, це не можливо, бо інакше буде «знищене ціле покоління» українців.

Водночас заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН Олександр Гладун наголошує, що зниження мобілізаційного віку може погано обернутися. Він пояснив, що українці, яким зараз по 18-25 років народились в час, коли був найнижчий рівень народжуваності. Якщо багато із них загине, то у наступних поколіннях відтвориться ще менше людей.

Дата публікації 16:16, 28.04.26

