Чи знизять мобілізаційний вік в Україні: в ОП відповіли

Мобілізація 2025 / © ТСН

Станом на зараз зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Павло Паліса, передає «Суспільне».

«При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на даний момент це питання не на столі — я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку», — сказав Паліса.

Також він прокоментував рішення уряду дозволити виїзд за кордон хлопцям віком від 18 до 22 років.

«Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що „раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію“, — заявив Паліса.

Радника голови ОП запитали, чи не підриває цей дозвіл зусилля держави залучити на службу добровольців віком 18-24 роки за новою програмою.

«Вибір важливий. Свобода вибору важлива. А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами», — підсумував він.

Раніше голова МВС Клименко пояснив, навіщо дозволили виїзд 18–22-річним.