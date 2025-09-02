ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні: в ОП відповіли

В ОП розповіли, чому 18-22-річним дозволили виїжджати за кордон, а мобілізаційний вік не знижують.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація 2025

Мобілізація 2025 / © ТСН

Станом на зараз зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Павло Паліса, передає «Суспільне».

«При розумінні важкості загальної ситуації на лінії зіткнення, на даний момент це питання не на столі — я маю на увазі, зниження мобілізаційного віку», — сказав Паліса.

Також він прокоментував рішення уряду дозволити виїзд за кордон хлопцям віком від 18 до 22 років.

«Це усуне потребу батькам вивозити своїх 16-річних дітей десь за кордон для того, щоб вони там у якихось професійно-технічних училищах навчалися. Тому що батьки турбуються про те, що „раптом завтра знизять мобілізаційний вік до 18 років і мою дитину заберуть в армію“, — заявив Паліса.

Радника голови ОП запитали, чи не підриває цей дозвіл зусилля держави залучити на службу добровольців віком 18-24 роки за новою програмою.

«Вибір важливий. Свобода вибору важлива. А в плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентноздатність і перевагу цього над іншими варіантами», — підсумував він.

Раніше голова МВС Клименко пояснив, навіщо дозволили виїзд 18–22-річним.

