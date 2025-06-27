Чи знизять в Україні мобілізаційний вік: Умєров дав остаточну відповідь

Мобілізація. / © ТСН.ua

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Наразі в Україні питання зниження мобілізаційного віку не розглядається. Натомість молодь до 24 років може укласти контракт. Звіти з фронту свідчать, що підрозділи з такими військовими показують ефективні результати.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

З його слів, після аналізу бойових дій, у яких брали участь бійці 18-24, їхні військові командири “високо оцінили витримку, професіоналізм і рішучість” молодих захисників.

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“Контракт 18-24 — це добровільна програма. Будь-яке рішення щодо віку ухвалюється винятково на політичному рівні, і наразі жодних змін не планується”, - наголосив Умєров.

Міністр зауважує, що контрактники 18–24 - потужний людський ресурс, який варто підтримувати і розвивати. Тому, каже очільник Міноборони, держава це робитиме, вдосконалюючи мотиваційний пакет проєкту.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №13229. Таким чином в Україні незабаром зможуть добровільно мобілізувати чоловіків старше 60 років. Так, вони зможуть підписувати однорічні контракти.

Зауважимо, що в Україні збільшили обсяги бронювання від мобілізації. Головна зміна полягає у бронюванні 100% військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

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Дата публікації 12:02, 06.05.25 Кількість переглядів 1639 Житомирський ТЦК вигадав нові методи грубої мобілізації