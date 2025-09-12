Чи зросте тариф на електроенергію для населення після 31 жовтня: що кажуть в Міненерго

Тариф на електроенергію / © ТСН.ua

Постановою Кабміну №483 зафіксовано пільгові ціни на постачання електроенергії населенню до 31 жовтня 2025 року. Тому вже у листопаді може бути новий тариф, якщо уряд не подовжить термін дії цього документа.

Проте, як повідомили в Міністерстві енергетики на запит УНІАН, Кабінет міністрів не планує жодних змін щодо тарифу для населення.

«В умовах складної економічної ситуації через повномасштабну збройну агресію Російської Федерації виникає необхідність продовження підтримки населення з метою уникнення значного зростання фінансового навантаження на побутових споживачів усіх категорій, зокрема від підвищення ціни на електричну енергію», — йдеться у відповіді Міненергетики.

Постанова Кабміну №483 від 2019 року передбачає вартість електроенергії для населення — 4,32 грн/кіловат-годину.

Підприємства, на які покладено спеціальні обов’язки (АТ «Енергоатом» та Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго») повинні продавати електроенергію, що постачається населенню, за фіксованими цінами.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про плани Міністерства економіки підвищувати ціну на електроенергію для населення протягом 2026-2028 років. Щорічне здорожчання передбачається на рівні 15%.

Нагадаємо, що від 1 червня 2024 року тариф на світло збільшився від 2,64 грн до 4,32 грн за кВт/год — ця ціна діяла до кінця квітня 2025 року. Постановою уряду від 29 квітня №480 дію фіксованого тарифу на постачання електроенергії для населення було подовжено до 31 жовтня.