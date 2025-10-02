Хліб може стати дорожчим: що кажуть експерти про ситуацію з зерном

Хліб / © Pixabay

В Україні прогнозують можливе зростання цін на хліб у межах 5–10%, проте катастрофи не буде. За словами президента «Всеукраїнської асоціації пекарів» Юрія Дученка, найбільший вплив на ціноутворення матиме ситуація з якістю зібраного зерна.

Про це він розповів в інтерв’ю Українського Радіо.

Ситуація з пшеницею

Для потреб хлібопекарної галузі необхідно близько 2,5 млн тонн пшениці, тоді як цього року зібрано приблизно 6 млн тонн продовольчої пшениці (першого, другого і третього класу). Проблема полягає не в обсягах, а в сортуванні:

«Є певне занепокоєння, що борошномелам буде складніше формувати відповідні партії, для того щоб забезпечити якісне борошно. І це впливатиме на формування цін на хлібопекарне зерно, а відповідно — на борошно та хліб», — пояснив Дученко.

Проблеми з житнім хлібом

Складнішою є ситуація із житнім зерном. Хоча необхідна потреба (180 тис. тонн) була зібрана, не все зерно має належну якість. Це може спричинити дефіцит житнього зерна на ринку.

Експерт нагадав, що за останній рік ціна на житнє зерно вже зросла у кілька разів, що відповідно впливає і на вартість житнього борошна.

Нагадаємо, українські аграрії станом на середину вересня зібрали майже 30 млн тонн зернових і зернобобових. Тобто зібраний урожай має покрити весь внутрішній попит. Утім ціни на головний соціальний продукт — хліб — далі зростають, і в магазинах покупці вже помічають інші цінники.

В Україні зафіксували чергове зростання цін на продовольчі товари, вироблені в країні. За даними Держстату, у серпні 2025 року гуртові ціни піднялися в середньому майже на 20%, проте окремі категорії зросли значно швидше.