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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи зупиняють освячення пасок під час тривоги: відповідь представника ПЦУ

Вже четвертий рік Великдень в Україні відзначатиметься під загрозою обстрілів. Як святкувати безпечно — головні правила.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Паски

Великдень-2025 / © УНІАН

Великдень в Україні проходитиме під загрозою авіаударів, провокацій та диверсій. Правоохоронці та духовенство нагадують про основні правила безпеки під час святкових богослужінь.

Про це повідомила СБУ.

Служба безпеки України попереджає: окупанти активно використовують підривні методи, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Серед них — штучні конфлікти між вірянами різних конфесій, а також підготовка терактів і коригування атак по цивільних об’єктах. Також ворог може цілитися на місця масового скупчення людей, тому українцям радить обмежити відвідування заходів і бути уважними до сигналів тривоги.

Також українців закликали повідомляти про невідомі предмети, конфліктні особи чи дивну активність, які можуть бути загрозою.

У разі повітряної тривоги вірян закликають переходити в укриття. Як зазначив помічник митрополита Полтавського та Кременчуцького Федора розповів «Суспільному», в Свято-Успенському кафедральному соборі Полтави під час тривоги припиняють освячення пасок, пропонуючи людям сховатися. Однак самі богослужіння не переривають — священник завершує їх, навіть якщо лунає сигнал тривоги.

«Богослужіння священник зупинити не може, він має його завершити. У разі прямої загрози віруючі зможуть пройти в укриття біля храму. У нас їх 3, усім має вистачити місця», — зазначив помічник митрополита.

Нагадаємо, на Великдень російська армія може завдати масованого ракетного удару по Україні. Ворог постійно накопичує ракети та готує авіацію до застосування.

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