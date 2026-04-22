Чи звільнять очільника МВС після теракту в Києві: Арахамія відповів

Верховна Рада України станом на 22 квітня не розглядає питання про відставку міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Про ініціативу звільнити міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка стало відомо з електронної петиції на сайті Кабінету міністрів України.

За словами Арахамії, спроби політизувати теракт у столиці безпідставні, оскільки правоохоронна система відреагувала на інцидент належним чином. Він зазначив, що Міністерство внутрішніх справ оперативно вжило необхідних заходів і запустило внутрішні процедури.

«Керівництво патрульної поліції пішло у відставку, винні постали перед судом, ніхто нікого не вигороджує, речі називаються своїми іменами. Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувало на ситуацію, зробило висновки, запустило необхідні внутрішні процедури», — наголосив очільник фракції.

Попри суспільний резонанс і критику з боку окремих парламентарів, Арахамія чітко окреслив позицію профільного комітету та монобільшості щодо кадрових змін у керівництві міністерства.

«Станом на зараз питання зміни голови МВС Верховною Радою не розглядається», — підсумував нардеп.

Теракт у Києві — що відомо

Нагадаємо, 18 квітня стався теракт у Києві. В той час, коли стрілець йшов і розстрілював людей, працівники поліції втекли замість того, щоб рятувати їх.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту в Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Очільник МВС Ігор Клименко розкритикував дії правоохоронців, які втекли під час стрілянини в Києві.

Також повідомлялося, що патрульна поліцейська Ганна Дудіна дала свідчення у суді щодо подій під час теракту в Києві. Вона відкинула звинувачення у службовій недбалості та детально описала хронологію виклику, порятунок пораненої дитини та обставини обстрілу.

Окрім цього, поліцейський, який відійшов під час теракту в Києві, в суді заявив, що діяв під прицільним вогнем і намагався знайти укриття.

Своєю чергою начальник Департаменту патрульної поліції України Євгеній Жуков прокоментував дії своїх підлеглих під час стрілянини в Голосіївському районі Києва. Пояснюючи рішення подати у відставку, він назвав поведінку правоохоронців на місці події неприпустимою.