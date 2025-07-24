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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи звинувачують колишніх полонених у дезертирстві: роз’яснення ЦПД

Українські військовослужбовці, звільнені з полону, мають право не продовжувати службу без жодних наслідків.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
повернення з полону

Повернення з полону

Кримінальне переслідування за дезертирство, з яким нібито стикаються звільнені з російського полону українські військовослужбовці, є черговим фейком російської пропаганди.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

У повідомленні йдеться, що російські пропагандисти поширюють «новини», в яких розповідають нібито українська влада розпочинає кримінальні справи майже проти всіх, хто повернувся з полону, позбавляє їх допомоги та змушує продовжувати військову службу у «штрафних батальйонах».

«Ця інформація не відповідає дійсності. Подібні заяви є частиною нової інформаційної кампанії, мета якої — дискредитувати українську владу, посіяти недовіру з-поміж населення та підірвати моральний дух», — наголосили у ЦПД.

Приклад фейкової інформації із російських медіа / © Telegram / Центр протидії дезінформації

Приклад фейкової інформації із російських медіа / © Telegram / Центр протидії дезінформації

У ЦПД нагадали, що, згідно із законодавством України, військовослужбовці, звільнені з полону, мають право не продовжувати службу без жодних наслідків. Відповідно до статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», вони мають право на звільнення.

Нагадаємо, обміни полоненими значно активізувалися після переговорів у Стамбулі 16 травня і 2 червня. У середу, 23 липня, відбувся черговий обмін полоненими, під час якого додому повернулися тяжкохворі й тяжкопоранені захисники. Це був уже дев’ятий етап обміну, про який було досягнуто домовленості у Стамбулі.

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