Чия Костянтинівка: ЗСУ показали відео з міста і розвінчали чергову брехню росіян

Костянтинівка / © Associated Press

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Українські військовослужбовці оприлюднили відео з різних районів Костянтинівки, підтвердивши, що місто перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це йдеться в дописі 19 армійського корпусу, опублікованому 4 липня.

«Російський режим вкотре вдається до відвертої брехні, видаючи бажане за дійсне. Заяви про нібито захоплення Костянтинівки — це черговий інформаційний фейк, покликаний створити ілюзію успіхів на тлі величезних втрат особового складу та провалу спроб досягти поставлених цілей. Реальність інша», — зазначили бійці.

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З їхніх слів, противник не припиняє спроб інфільтрації та просування окремими групами, однак такі дії своєчасно виявляються, а ворог систематично знищується українськими захисниками.

«Костянтинівка тримається. Сили оборони України продовжують виконувати поставлені завдання», — додали вони.

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Військове командування РФ заявляє, що нібито російські війська «окупували» місто Костянтинівку Донецької області. Однак в Угрупованні військ «Схід» назвали повідомлення росіян брехнею та спробою РФ «намалювати» успіх та виправдати великі втрати живої сили.

Цей населений пункт перебуває під контролем українських захисників. Постійно тривають боєзіткнення в деяких районах міста. Збройні Сили України виявляють спроби росіян проникнути до Костянтинівки та знищують загарбників. Сили оборони завдають ударів по логістичних шляхах військ РФ та місцях скупчення особового складу.

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Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі агентству Інтерфакс-Україна підтвердив, що заяви Путіна про Костянтинівку — неправдиві.

«Населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19-го армійського корпусу Угруповання військ Схід продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», — сказав Ковальов.

Пізно увечері, 3 липня, Путін зустрівся з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та іншими високопоставленими російськими командирами та заявив про «захоплення» Костянтинівки, «звільнення» Луганської області та «значні просування» окупантів у Донецькій області.

На заяву Путіна про нібито окупацію Костянтинівки відреагував і президент Володимир Зеленський. Він назвав це «черговою російською брехнею, щоб запустити хоч якусь новину».

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«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», — написав Зеленський.

Дата публікації 08:47, 05.07.26 Кількість переглядів 6 Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони України - відео

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