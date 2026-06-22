Чим атакували завод у Воронежі: з’явилися нові суперечливі версії

Атака на Воронеж

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Російський завод у Воронежі, який робить електроніку для крилатих ракет Х-101 та Р-500, ймовірно, був атакований новітніми ракетами ERAM.

Про це повідомляє Defense Express.

Чим могли атакувати Воронежський завод

Оскільки Генеральний штаб ЗСУ офіційно не розкрив тип використаного озброєння, серед аналітиків виникли дискусії щодо засобів ураження. Першочерговою версією було застосування британсько-французьких ракет Storm Shadow. Проте експерти зазначають, що зазвичай українське військове командування прямо ідентифікує ці ракети у своїх звітах.

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«Це надихає на думку, що для ураження були використані якісь інші засоби, які наявні на озброєнні ПС ЗСУ, та наразі офіційно не оголошуються», — пояснили аналітики Defense Express.

Одним із головних припущень є застосування американської ракети AGM-188A Rusty Dagger, розробленої компанією Zone 5 Technologies у межах програми ERAM. Дальність польоту цієї зброї перевищує 930 кілометрів. Це дозволяє легко уражати цілі на території РФ, зокрема у Воронежі, розташованому за 180 кілометрів від кордону.

Водночас фахівці ставлять під сумнів версію з використанням лише Rusty Dagger через характер руйнувань на заводі. Кадри з місця події свідчать, що від удару склалися два поверхи цеху та значна частина будівлі.

«Крилата ракета AGM-188A Rusty Dagger має бойову частину у лише 45 кілограмів. Тому існують значні сумніви у тому, що така мала бойова частина змогла б завдати такої шкоди, і скласти кілька поверхів у такому типі будівлі», — зауважують експерти.

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З огляду на масштаб пошкоджень, аналітики припускають, що метою могла бути вражена ракетою з потужнішою бойовою частиною, як-от Storm Shadow (450 кг). Також розглядається сценарій комбінованого удару для подолання російської протиповітряної оборони.

«Так, наприклад, для прориву першими могли йти дешеві AGM-188A Rusty Dagger, за якими вже потужні Storm Shadow», — додали в Defense Express.

Аналітики наголосили, що наразі ці висновки залишаються припущеннями, а до атаки могли бути залучені й інші види озброєння.

ЗСУ атакували Воронеж — останні новини

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