Чим ближче до зими, тим більше атак: у РНБО попередили про посилення енергетичного терору РФ

Кількість атак збільшуватиметься: у РНБО закликали готуватися до важкої осені та зими

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Росія не відмовиться від ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі, і чим ближче до зими, тим більше таких атак може ставати.

Про це заявив новий секретар РНБО, екс-глава МВС Ігор Клименко за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони.

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«Росія не відмовиться від спроб завдати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. Сьогоднішня нічна атака на Київщину ще раз підтвердила: ворог продовжує цілеспрямований терор цивільного населення», — каже Клименко.

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Секретар РНБО наголошує, що і з наближенням осінньо-зимового періоду такі загрози лише зростатимуть.

За його словами, сьогодні члени РНБО затвердили План стійкості міста Києва, реалізація якого вже розпочалася.

«Наше завдання — бути готовими до будь-якого сценарію. Насамперед ідеться про безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання… Час, який є до початку опалювального сезону, необхідно використати максимально ефективно», — підсумував Клименко.

Нагадаємо, 3 серпня овим секретарем РНБО став колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Раніше радник президента України з питань розвитку оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов попередив, що Росія здатна щомісяця запускати по Україні близько 100 балістичних ракет.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сьогодні противник випустив по Києу 24 балістичні ракети, чотири протикорабельні ракети та 115 безпілотників. Силам ППО вдалося збити 98 дронів, однак жодної з ракет перехопити не вдалося.

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