Чим був особливий російський обстріл України 27 грудня: Ігнат розкрив деталі

У ніч проти 27 грудня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників та ракет різних типів.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат в етері «Громадського радіо» розповів про особливості російського обстрілу.

«Характер атаки який — рух цілей різних типів з різних напрямків, фактично, на один регіон. Сьогодні під атакою була столиця України і область. Атакують об’єкти критичної інфраструктури, звісно, що це енергетика, інші об’єкти, які цікавлять ворога», — пояснив він.

За словами Ігната, працюють наземні системи, працює авіація, потрібна координація дій органів військового управління на невеликій території.

«Коли отака щільна атака йде, це дуже і дуже складно саме в організації протиповітряної оборони. Коли йде урбанізована місцевість, велика щільність забудов, і саме тому є такі от, на жаль, наслідки, коли страждають люди, діти, будинки під ударом ворога…», — сказав він.

Юрій Ігнат додав: «…Якщо йде атака із застосуванням саме крилатих ракет, безумовно, авіація буде задіяна. Це і F-16, можуть бути і Mirage, є ще і МіГ-29, Су-27. F-16 ефективно відпрацьовують, і цієї атаки теж вони застосовувалися».

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил зазначив, що особливість атаки інша, ніж минулого разу, коли ракети летіли фактично через багато областей, де можливість була їх перехоплювати на маршруті, що і було зроблено минулого удару. Тут же менше таких шансів було по перехопленню.

«Зрозуміло, що входити в зону, де працює ППО, авіація не може. Тому, власне, і складно, коли все летить на Київ, область, зосереджувати там і гелікоптери армійської авіації, які полюють за „шахедами“, і роботу наземних засобів…», — додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, протягом ночі та зранку 27 грудня Київ перебував під атакою російських дронів та ракет. Росіяни здійснили масований удар по столиці, у багатьох районах сталися пошкодження та руйнування житлових будинків.

Наразі відомо про 32 постраждалих, деяким з яких надають допомогу у лікарнях. Одна людина загинула.

Російська атака занурила Київ у холод і темряву. У місті спостерігаються перебої з опаленням, водою та світлом. Зокрема, без централізованого опалення наразі понад 2 600 житлових будинків, майже 200 дитячих садків і понад сто шкіл.