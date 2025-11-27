Чим годують українських військових: Міноборони розкрило різні типи меню

Харчування в ЗСУ / © Міноборони України

Міністерство оборони України розкрило деталі організації харчування у ЗСУ: від Каталогу продуктів на 360 позицій до норм калорійності, адаптованих до інтенсивних навантажень. Гаряче харчування у військових частинах організовується три- або чотириразово на добу. Для захисників, які виконують бойові завдання, передбачений посилений сухпайок.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Мініоборони зазначило, що продовжує вдосконалювати систему харчування у війську, щоб вона залишалася якісною, збалансованою та максимально пристосованою до високих навантажень особового складу й непростих умов служби. У відомстві пояснили, як саме організовано харчування в ЗСУ, що входить до Каталогу продуктів, яким є раціон військових та чим відрізняються звичайний сухпайок і його посилений варіант.

Організація харчування в ЗСУ

У ЗСУ харчування здійснюється на основі Каталогу продуктів, який містить 360 позицій. Це широкий перелік — м’ясо та м’ясні вироби, риба, молочні та кисломолочні продукти, яйця, овочі, фрукти, горіхи, крупи, макарони, спеції, мед, шоколад, хлібобулочні вироби та різні напої.

Асортимент Каталогу повністю відповідає вимогам різних категорій військовослужбовців, зокрема тих, хто дотримується харчових норм, визначених законами халяль чи кашрут, або відмовляється від продуктів тваринного походження.

Закупівлі та забезпечення продуктами здійснює Державний оператор тилу на основі заявок військових частин.

Формат харчування визначається умовами служби, інтенсивністю бойових дій і видом підготовки — у частинах може бути встановлено три- або чотириразове приймання їжі.

За триразового харчування гарячі страви подають на сніданок, обід і вечерю. Чотириразове харчування передбачено для льотного складу, військових ВМС та ліцеїстів — додатково надається другий сніданок або друга вечеря. Готують страви за затвердженою розкладкою продуктів.

Харчування військових у їдальнях

Військових годують у стаціонарних або польових їдальнях. Розкладка продуктів складається з урахуванням меню, сезонності, умов служби, характеру бойових дій та побажань особового складу. Вона формується на тиждень і визначає щоденне меню.

Зазвичай військові отримують:

На сніданок і вечерю: гарнір, м’ясну або рибну страву, салати, хліб, масло, чай чи каву.

На обід: першу страву (суп або борщ), гарнір, м’ясну чи рибну страву, салати, хліб, компот або сік.

На другий сніданок/другу вечерю: гарнір, м’ясну або рибну страву, хліб, напої.

Також можуть видавати молочні продукти, різні нарізки, фрукти, салати, ягоди, горіхи, випічку, десерти, газовані напої та інші додаткові продукти.

Добова норма енергетичної цінності для військовослужбовця має становити щонайменше 3 500 ккал.

Меню військових частин / © Міноборони України

Сухпайки ЗСУ: що туди входить

Коли забезпечити гарячим харчуванням неможливо, військові отримують сухпайки — добові набори продуктів із різними меню.

У ЗСУ використовуються:

добовий польовий набір продуктів; добовий польовий набір продуктів посилений.

Звичайний сухпайок містить три раціони — сніданок, обід і вечерю:

готові перші страви (борщ, супи з м’ясом у реторт-упаковці);

готові другі страви (каші з м’ясом, овочі з м’ясом у реторт-упаковці);

галети;

сухарі;

розчинна кава, чай, цукор, мед, джем;

спеції;

одноразові ложки та серветки.

Енергетична цінність такого набору — 3 500 ккал.

Посилений сухпайок

Для військових, які виконують бойові завдання у найскладніших умовах, розроблено посилений сухпайок. Він відрізняється тим, що містить:

безполуменеві нагрівачі для розігріву страв без вогню; додаткові продукти, що збільшують калорійність до 4 100 ккал.

Зокрема:

до сніданку додають сухофрукти або курагу та шоколад;

до вечері — м’ясну страву (тушонку), розчинну каву та цукор;

у кожному раціоні є жувальна гумка.

Такий набір дозволяє військовим повноцінно харчуватися навіть у найекстремальніших умовах.

Склад сухпайків ЗСУ / © Міноборони України

Нагадаємо, на початку 2023 року виник гучний скандал через те, що Міноборони, яке тоді очолював Олексій Резніков, закуповувало продукти харчування для армії в кілька разів дорожче від роздрібних цін. Для запобігання корупції у грудні 2023 року запрацював Державний оператор тилу, який перебрав на себе всі незбройні закупівлі. Журналісти з’ясуваля, що робота ДОТ значно покращила ситуацію:

Конкуренція зросла в півтора раза (з чотирьох до майже шести учасників на аукціон).

Неконкурентних закупівель стало менше 10% (порівняно з 80% у Міноборони).

ДОТ почав використовувати електронний каталог (з високою конкуренцією) та прописав право збирати замовлення безпосередньо з військових частин, усуваючи начальників продовольчих складів, які могли брати участь у корупційних схемах.