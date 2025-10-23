ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
275
2 хв

Чим годувати синичок: "золоті правила" від орнітологині, щоб не вбити птахів

Солоні, смажені та зіпсовані продукти — смертельна отрута для синичок. Експерт-орнітолог розповіла про головні правила підгодівлі птахів у холоди.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Синиця

Синиця / © Unsplash

У період холодів багато українців намагаються підгодовувати синичок, але через поширені помилки така «допомога» може стати для птахів фатальною. Експертка пояснила, що категорично не можна класти у годівничку, чому її треба мити, і як правильно давати птахам їхній улюблений делікатес — сало.

Про це розповіла львівська орнітологиня Ганна Кузьо.

За словами орнітологині, синичкам у жодному разі не можна давати нічого солоного, смаженого, копченого чи зіпсованого. Такі продукти — отрута для птахів.

«Сіль не виводиться з їхнього організму, а через смажені чи зіпсовані продукти пташкам загрожує отруєння», — застерігає Ганна Кузьо.

Синиці мають досить широкий раціон і здатні зимувати в Україні. Їх можна і треба підгодовувати, особливо у сильні морози, коли земля вкрита снігом, а дерева — льодом.

Найкраще для цього підійде:

  • Несолене соняшникове насіння;

  • Подрібнені сирі горіхи (волоські, арахіс);

  • Різноманітне зерно (навіть кукурудзяна крупа, якщо птахи «небалувані»).

Чому синиці люблять сало і як давати його правильно

У мороз синичкам потрібно дуже багато калорій, щоб зігрівати тіло і не загинути. Тому жирні продукти, як-от сало, арахісова паста чи вершкове масло, є для них життєво необхідними.

Однак є важливий нюанс у тому, як давати сало.

«Сало краще нанизувати на нитку та прив’язувати, до прикладу, до гілля дерев, а не просто класти шматок у годівницю», — радить орнітологиня.

Причина проста: якщо покласти великий шматок у годівничку, його, скоріш за все, повністю забере сойка, а дрібні пташки залишаться ні з чим.

Кузьо наголосила на двох найважливіших правилах, порушення яких може призвести до загибелі птахів.

Якщо почали — не кидайте. Це найголовніше правило. Пташки дуже швидко звикають до вашого графіка підгодівлі. Якщо ви кудись поїдете і не поповните годівничку в мороз, синиці прилетять, витратять дорогоцінну енергію на переліт і, не отримавши калорій, можуть просто замерзнути.

«Це може стати для них фатальним», — каже експертка.

Мийте годівничку. Брудна годівничка, біля якої скупчується багато птахів, стає розплідником інфекцій та паразитів.

«Птахи можуть одне одного позаражати і через це навіть масово гинути», — пояснює орнітолог.

Годівницю необхідно мити хоча б раз на один-два тижні.

Нагадаємо, в Україні на межі зникнення опинився косар — болотяний птах із сімейства ібісових, занесений до Червоної книги. Його чисельність у пониззі Дністра стрімко скорочується через зникнення природних місць проживання.

