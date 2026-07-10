Мобілізація / © ТСН

Реклама

Україна може поступово скоротити потребу в мобілізації завдяки розвитку військових технологій та залученню іноземних добровольців. Водночас ці рішення не здатні швидко вирішити кадровий дефіцит у Силах оборони.

Про це заявив експерт аналітичного центру «Об’єднана Україна» Богдан Попов в ефірі “Київ 24”.

Дрони не замінять піхоту повністю

За словами експерта, розвиток безпілотних систем і роботизованих комплексів здатний суттєво знизити потребу в особовому складі на окремих ділянках фронту.

Реклама

«Дрони та роботизовані комплекси можуть суттєво зменшити потребу в піхоті, але не замінять її повністю», — зазначив Попов.

Він пояснив, що навіть за активного впровадження сучасних технологій військові залишатимуться необхідними для виконання багатьох бойових завдань.

Іноземні рекрути можуть стати додатковим ресурсом

Ще одним напрямом, який може допомогти зменшити навантаження на мобілізаційну систему, експерт назвав рекрутинг іноземців.

Реклама

Водночас, за його словами, для цього потрібно створити відповідну інфраструктуру, зокрема забезпечити підготовку офіцерів, які володіють іноземними мовами.

«Ще один шлях — рекрутинг іноземців, для чого Україні потрібні офіцери зі знанням мов», — сказав Попов.

Швидкого результату очікувати не варто

Експерт наголосив, що ані технологічне переозброєння, ані розширення набору іноземних добровольців не дадуть миттєвого ефекту.

«Обидві стратегії потребують років, а не кількох місяців», — підкреслив він.

Реклама

На його думку, саме тому ці інструменти можуть стати частиною довгострокового вирішення кадрової проблеми в армії, але не замінять інших механізмів забезпечення Сил оборони особовим складом.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України відреагували на сутички у Львові, де натовп перевернув автівку ТЦК. У відомстві зазначили, що правопорушники мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

Раніше йшлося про те, що днями на проспекті Червоної Калини у Львові натовп із кількох десятків чоловіків перекинув позашляховик ТЦК.

Новини партнерів