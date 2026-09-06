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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2204
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Чим пригощали Віткоффа і Кушнера в потязі "Укрзалізниці": ЗМІ дізналися меню (фото)

Віткоффа та Кушнера під час поїздки потягом «Укрзалізниці» могли пригощати традиційними стравами кримськотатарської кухні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Чим пригощали Віткоффа і Кушнера в потязі "Укрзалізниці": ЗМІ дізналися меню (фото)

У потязі для Віткоффа і Кушнера підготували кримськотатарське меню Фото: Ukraine Context

Представників президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера під час прямування до Києва потягом «Укрзалізниці» пригощали традиційними стравами кримськотатарської кухні.

Про це повідомляє Ukraine Context.

За інформацією джерела, для американської делегації організували меню кримськотатарського ресторану. До нього увійшли традиційні страви наразі окупованого Криму.

Страви кримськотатарської кухні у потязі Фото: Ukraine Context

Страви кримськотатарської кухні у потязі Фото: Ukraine Context

Нагадаємо, Віткофф і Кушнер прибули до України потягом. Після переговорів у Києві Віткофф подякував за гостинність і зазначив, що американська делегація «чудово проводить тут час».

«Гостинність неперевершена, це справді чудово. Приїхали сюди потягом», — сказав він.

Під час зустрічі Віткофф назвав переговори «дуже змістовними», «ґрунтовними» та «важливими». Він заявив, що американська сторона готова продовжувати роботу стільки, скільки буде потрібно.

Джаред Кушнер зі свого боку наголосив, що головне завдання переговорного процесу — не просто завершити нинішню війну, а створити умови для довготривалого миру в Україні.

«Це дуже, дуже складна й заплутана проблема, але вона варта того, щоб її вирішити», — заявив Кушнер.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп налаштований на завершення війни та припинення загибелі людей. За словами Кушнера, після цього увагу можна буде зосередити, зокрема, на інвестиціях і бізнесових можливостях.

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