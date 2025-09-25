ТСН у соціальних мережах

456
2 хв

Чим саме ЗСУ вразили російський Су-34 під Запоріжжям: експерт відповів

Роман Світан прокоментував збиття російського Су-34 на Запорізькому напрямку.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російський Су34. Фото ілюстративне

Російський Су34. Фото ілюстративне / © Associated Press

Сьогодні, 25 вересня, на Запорізькому напрямку було збито російський Су-34, який закидував керованими авіабомбами (КАБами) Запоріжжя.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував знищення ворожого літака. Про це він сказав в ефірі Radio NV.

Світан зазначає, що росіяни збільшили інтенсивність скидання КАБів на Запорізькому та інших основних напрямках.

«Зараз практично друга хвиля вже розгорнута російських військ. Почалися наступальні операції з підтримкою і, зокрема, по деяких позиціях техніки. Звичайно, під збільшення інтенсивності боїв на південно-східному фронті підтягнулася авіація. Уже видно певне збільшення кількості літаків (ворога — Ред.). Тобто для нас це природна небезпека серйозна, особливо це по Запорізькому напрямку і місту Запоріжжя, зокрема», — сказав він.

Світан запевнив, що на фронті збільшилася щільність української фронтальної протиповітряної оборони. «Достатня кількість ППО розгорнута на лінії фронту», — уточнив він.

Експерт пояснив, чи могло бути збиття ворожого Су-34 наслідком під’їзду «блукаючого Патріота» або нових ракет у українських F-16.

«Останні кілька тижнів була інформація, що нам передають або пускові установки, або повні комплекси і Patriot, зокрема. Вони могли вже почати працювати по російських Су-34, які підійшли близько на дальність бойового ураження цих ракет. Це якщо рахувати Patriot, не виключаючи можливості SAMP/T, зокрема. Тому що розмови були і з приводу додаткового постачання хоча б одного комплексу SAMP/T», — додав Світан.

Також обговорюється можливість використання літаків F-16 або Mirage.

456
