Чим удобрювати полуницю, щоб вона дала великі й соковиті полоди: фахівці пояснили
Полуниця може дати більші й насиченіші плоди, якщо забезпечити їй якісне підживлення.
Чим варто удобрювати полуницю, щоб вона виросла більшою. Плодам потрібні, зокрема, калій та фосфор, кажуть фахівці.
Про це пише Deccoria.
Полуниця може дати великі й солодкі ягоди, якщо в травні отримує правильне підживлення. Саме в цей період рослина переходить від нарощування листя до цвітіння й формування плодів, тому потребує насамперед калію та фосфору. Фосфор підтримує розвиток коренів і зав’язування ягід, а калій безпосередньо впливає на їхній смак, соковитість і розмір.
Якщо ґрунт бідний на ці елементи, кущі активно ростимуть, але врожай буде слабким і несмачним. Тому базове підживлення — ключ до хорошого результату: це можуть бути мінеральні добрива, деревна зола або органіка на кшталт компосту чи гною.
Додатково можна використати домашній розчин із дріжджів та йоду. Дріжджі активізують мікрофлору ґрунту й покращують розвиток коренів, а йод допомагає захистити рослини від хвороб. Суміш вносять під кущі у вологий ґрунт — вона не замінює основне удобрення, але допомагає рослині краще засвоювати поживні речовини.
У підсумку вирішальну роль відіграє не «чарівний» рецепт, а своєчасне й збалансоване підживлення, особливо в травні.
Раніше ми писали про секрет рясного врожаю полуниці, який полягає не в дорогих добривах, а в правильному мульчуванні грядок у період цвітіння. Під кожен кущ рекомендують підсипати 2–3 жмені хвойної підстилки, яка зберігає вологу, захищає від перегріву й пригнічує бур’яни. Така мульча також зменшує ризик гнилі та хвороб і не дає ягодам контактувати з ґрунтом, завдяки чому вони ростуть чистими, щільними й ряснішими.