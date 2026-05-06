Чим удобрювати полуницю, щоб вона дала великі й соковиті полоди: фахівці пояснили

Чим варто удобрювати полуницю, щоб вона виросла більшою. Плодам потрібні, зокрема, калій та фосфор, кажуть фахівці.

Полуниця може дати великі й солодкі ягоди, якщо в травні отримує правильне підживлення. Саме в цей період рослина переходить від нарощування листя до цвітіння й формування плодів, тому потребує насамперед калію та фосфору. Фосфор підтримує розвиток коренів і зав’язування ягід, а калій безпосередньо впливає на їхній смак, соковитість і розмір.

Якщо ґрунт бідний на ці елементи, кущі активно ростимуть, але врожай буде слабким і несмачним. Тому базове підживлення — ключ до хорошого результату: це можуть бути мінеральні добрива, деревна зола або органіка на кшталт компосту чи гною.

Додатково можна використати домашній розчин із дріжджів та йоду. Дріжджі активізують мікрофлору ґрунту й покращують розвиток коренів, а йод допомагає захистити рослини від хвороб. Суміш вносять під кущі у вологий ґрунт — вона не замінює основне удобрення, але допомагає рослині краще засвоювати поживні речовини.

У підсумку вирішальну роль відіграє не «чарівний» рецепт, а своєчасне й збалансоване підживлення, особливо в травні.

Раніше ми писали про секрет рясного врожаю полуниці, який полягає не в дорогих добривах, а в правильному мульчуванні грядок у період цвітіння. Під кожен кущ рекомендують підсипати 2–3 жмені хвойної підстилки, яка зберігає вологу, захищає від перегріву й пригнічує бур’яни. Така мульча також зменшує ризик гнилі та хвороб і не дає ягодам контактувати з ґрунтом, завдяки чому вони ростуть чистими, щільними й ряснішими.

