Чим важлива різдвяна ялинка для дітей: лікар-психіатр пояснив
Психіатр Євген Скрипник пояснив важливість у час тривоги
Новорічна ялинка — це символ продовження життя і стабільності для дітей та дорослих.
Про це сказав лікар-психіатр Євген Скрипник в етері «Новини LIVE».
Скрипник наголосив, що рішення про святкові локації кожне місто ухвалює самостійно. Водночас зауважив, що навіть без масових заходів родини можуть тихо святкувати вдома.
«Ми живемо в тривозі й напруженні, і нам потрібні островки світла. Ялинка — один із них. Головне, щоб святкування були тихими, без гучних корпоративів і з надією на майбутнє», — підсумував фахівець.
