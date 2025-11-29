Чим важлива різдвяна ялинка для дітей: лікар-психіатр пояснив

Новорічна ялинка / © pexels.com

Реклама

Новорічна ялинка — це символ продовження життя і стабільності для дітей та дорослих.

Про це сказав лікар-психіатр Євген Скрипник в етері «Новини LIVE».

Скрипник наголосив, що рішення про святкові локації кожне місто ухвалює самостійно. Водночас зауважив, що навіть без масових заходів родини можуть тихо святкувати вдома.

Реклама

«Ми живемо в тривозі й напруженні, і нам потрібні островки світла. Ялинка — один із них. Головне, щоб святкування були тихими, без гучних корпоративів і з надією на майбутнє», — підсумував фахівець.

Раніше ми писали, як вибрати ідеальну живу ялинку до Нового року.